Enero seco, mercado seco: Las acciones de bebidas sin alcohol ganan en rentabilidad

Cada año son más los españoles que se unen a la tendencia de no consumir bebidas alcohólicas en el mes de enero. En este contexto, un nuevo análisis de la plataforma de trading e inversión eToro ofrece una lectura sobria para los productores de alcohol que cotizan en bolsa, ya que los inversores continúan optando por alternativas sin alcohol. eToro analizó dos cestas de marcas de bebidas reconocidas con la misma ponderación. Una cesta incluye a los productores de alcohol Diageo, Heineken, Pernod Ricard, Carlsberg y Anheuser-Busch InBev. Otra se

#1 Zerjillo
Primera noticia de que hay una iniciativa de no beber alcohol en enero. Que ya es ridículo. Si no quieres beber, no bebas, pero no solo te pongas esa restricción en enero. Hazlo todo el año. Por otro lado, dudo que casi ninguno de los que se autoimponen esa restricción la cumplan: ¿o es que dejaron de beber justo cuando sonaron las campanadas? ¿No siguieron bebiendo esa noche?
