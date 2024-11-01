edición general
La energía renovable ha reducido el precio mayorista de la electricidad un 20% en cuatro años, según BBVA Research

Un informe de BBVA Research revela que el aumento de la generación renovable en España ha reducido un 20% el precio mayorista de la electricidad desde 2020. El estudio destaca que el cambio tecnológico y la inversión en energías limpias no solo benefician al medio ambiente, sino también a la economía y la competitividad del país.

#1 tobruk1234
Y entonces pq sube el recibo de luz, para eso no encuentra respuesta el BBVA
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Porque eso es el precio mayorista o de subasta, a los que hay que sumarle el incremento de 3.300 millones en restricciones técnicas para evitar sobretesiones al entrar más eolica y fotovoltaica, y su respaldo
www.meneame.net/story/coste-seguro-antiapagones-multiplico-siete-antes

Eso hasta el año pasado, hay que sumarle otro incremento de 1.200 millones de este año.

En regulación se incrementa 4.500 millones respecto a 2020
