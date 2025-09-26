edición general
La energía eólica y solar alimentarian los centros de datos de forma más económica que la nuclear [eng]

Un análisis del Centre for Net Zero (CNZ) afirma que alimentar una instalación de datos de 120 MW con energías renovables y una pequeña cantidad de energía generada por gas costaría un 43 por ciento menos, en comparación con un SMR.

Alega que una microrred compuesta por energía eólica marina, solar, almacenamiento en baterías y respaldada por generación de gas, sería significativamente más barata de operar anualmente que adquirir energía de un SMR nuclear.

#1 pirat
Pues que se los monten donde los usan los paletos de capital y no en el Matarranya.
johel #2 johel *
Lo bueno de las nucleares es que el desmantelamiento, tratamiento de los residuos y emergencias no lo pagan ellos. En caso de comprar una central vieja tambien se ahorran todo el plan de inversion a la hora de construirla. Estan socializando perdidas y plazos.
Priorat #4 Priorat
#2 Dentro de 10 años veremos que las nucleares que se han construido para alimentar centros de datos son Cero patatero.
#3 drstrangelove
Lo que habría que preguntarse es por qué gastar electricidad en centros de datos en vez de gastarla en servicios públicos.
