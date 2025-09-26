La energía eólica y solar alimentarian los centros de datos de forma más económica que la nuclear [eng]

Un análisis del Centre for Net Zero (CNZ) afirma que alimentar una instalación de datos de 120 MW con energías renovables y una pequeña cantidad de energía generada por gas costaría un 43 por ciento menos, en comparación con un SMR.
Alega que una microrred compuesta por energía eólica marina, solar, almacenamiento en baterías y respaldada por generación de gas, sería significativamente más barata de operar anualmente que adquirir energía de un SMR nuclear.
| etiquetas: datacenters , renovables , nuclear , smr