Encuesta: El público cree en las FDI, pero no en las investigaciones del 7 de octubre [HEB]

En la encuesta del Instituto de Democracia de Israel al público judío, el 84% da a las FDI una puntuación excelente o muy buena en cuanto a su conducta moral • Por otro lado, sólo el 45,5% cree que las investigaciones militares sobre la guerra son creíbles • La mayoría piensa que la policía tiene consideraciones políticas y está contaminada por una falta de neutralidad • La alarmante estadística: la mayoría del público no quiere que sus hijos se alistan para el servicio de combate. Después de dos años, las FDI siguen ganándose la gran confianza
| etiquetas: encuesta , israel , idf , ejército , opinión , israelíes
Después de dos años de guerra, las FDI siguen ganándose la gran confianza del público judío israelí. En la encuesta anual realizada por el Centro para la Seguridad Nacional y la Democracia del Instituto de Democracia de Israel, se encontró que el 81,3% del público judío expresa confianza en él, aunque su confianza ganada por el alto mando de las FDI es menor y se sitúa en sólo el 65,3%. El nivel político recibe una confianza significativamente menor: sólo el 43,1% del… » ver todo el comentario
A partir de esta cifra quizás… » ver todo el comentario