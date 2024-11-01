edición general
Encuesta: El público cree en las FDI, pero no en las investigaciones del 7 de octubre [HEB]

En la encuesta del Instituto de Democracia de Israel al público judío, el 84% da a las FDI una puntuación excelente o muy buena en cuanto a su conducta moral • Por otro lado, sólo el 45,5% cree que las investigaciones militares sobre la guerra son creíbles • La mayoría piensa que la policía tiene consideraciones políticas y está contaminada por una falta de neutralidad • La alarmante estadística: la mayoría del público no quiere que sus hijos se alistan para el servicio de combate. Después de dos años, las FDI siguen ganándose la gran confianza

#1 bestiapeluda *
Basura humana opinando sobre basura humana. No pico en ese enlace .il ni aunque me paguen
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Dice mucho de su sociedad
TooBased #2 TooBased *
Traducción automática:

Después de dos años de guerra, las FDI siguen ganándose la gran confianza del público judío israelí. En la encuesta anual realizada por el Centro para la Seguridad Nacional y la Democracia del Instituto de Democracia de Israel, se encontró que el 81,3% del público judío expresa confianza en él, aunque su confianza ganada por el alto mando de las FDI es menor y se sitúa en sólo el 65,3%. El nivel político recibe una confianza significativamente menor: sólo el 43,1% del…   » ver todo el comentario
TooBased #5 TooBased
#2 Otra cuestión se corresponde con el caso de la investigación de los soldados del campo de Yemen y el caso del ex "Petzrit". En respuesta a la pregunta: "¿Apoya o no el interrogatorio de soldados cuando surgen sospechas de malos tratos a palestinos detenidos por las FDI?" Sólo el 37,7% apoya o apoya del todo esto, mientras que el 60,6% no apoya, o apoya del todo, la investigación de los soldados sobre los abusos a los palestinos detenidos.

A partir de esta cifra quizás…   » ver todo el comentario
ur_quan_master #4 ur_quan_master *
FDI que no dudarían en dispararlessi cayeran como rehenes o tuvieran pinta de ser demasiado semitas.
#6 Lusco2
#4 El FDI siempre dispara, después se puede discurir aspecto, color o forma del cadáver y si hay un error se asume, se dispara más y listo
