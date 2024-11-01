Encuesta: El público cree en las FDI, pero no en las investigaciones del 7 de octubre [HEB]

En la encuesta del Instituto de Democracia de Israel al público judío, el 84% da a las FDI una puntuación excelente o muy buena en cuanto a su conducta moral • Por otro lado, sólo el 45,5% cree que las investigaciones militares sobre la guerra son creíbles • La mayoría piensa que la policía tiene consideraciones políticas y está contaminada por una falta de neutralidad • La alarmante estadística: la mayoría del público no quiere que sus hijos se alistan para el servicio de combate. Después de dos años, las FDI siguen ganándose la gran confianza