5
meneos
58
clics
Encuesta oficial de Menéame: ¿la tortilla de patatas CON cebolla o SIN cebolla?
Es el momento, hay que mojarse. Es hora de resolver un problema.
|
etiquetas
:
tortilla
,
patatas
,
cebolla
¿La tortilla de patatas CON cebolla o SIN cebolla?
CON cebolla
SIN cebolla
4
1
3
K
25
ocio
10 comentarios
#3
Quillotro
¿No pueden gustarme ambas? ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Además, el debate ya no es ese, es... ¿cruda o bien hecha?
2
K
45
#1
SeñorPresunciones
Con horchata...
1
K
26
#5
johel
*
Esto ya esta superado,
"El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado una encuesta en que pone punto final al dilema inmortal. Y los datos son muy contundentes. Y tan demoledoras como el hecho de que tres de cada cuatro españoles se decantan claramente por la versión de la tortilla de patatas con cebolla, según los últimos datos publicados por el CIS. Una preferencia tan decisiva que deja poco margen al debate, ya que se trata de un porcentaje muy elevado —el 75% de los encuestados— que evidencia hasta qué punto este detalle gastronómico despierta pasiones. Solo una cuarta parte de la población se mantiene fiel a la versión sin cebolla"
El debate ya se ha movido hacia como de hecha tiene que estar.
1
K
19
#7
Quillotro
#5
¿Y quién es el CIS?¿Con quién ha empatado? Qué sabrán ellos. Irás a comparar una encuesta de Meneame con una de Tezanos. Por favor.
0
K
16
#4
azathothruna
No hay otra opcion de voto?
Como nativo de la tierra donde se empezo a cultivar el tuberculo mas infravalorado para la especie humana, es patetica esta eleccion
0
K
13
#6
DonaldBlake
#4
Podría ser peor ¿con huevo o huevina?
1
K
20
#2
Astur_
*
la 50000000 del mismo tema....
0
K
11
#8
mr._cortimer
Sin cebolla y con ajo
0
K
10
#9
DayOfTheTentacle
Erronea.
Es como decir ¿la butifarra vegada con o sin carne?
Si la pregunta fuera "prefieres la tortilla de patatas o la tortilla de patatas con cebolla" pues vale, hay debate, pero lo otro no tiene sentido.
(A mi me gustan ambas)
0
K
8
#10
sliana
Sincebollistas dando la murga para seguir perdiendo.
No se han enterado de que viven en el pasado y el resto hemos pasado página.
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
