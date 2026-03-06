edición general
Encuesta: La mayoría de los estadounidenses se opone a la acción militar de EE. UU. en Irán

Encuesta: La mayoría de los estadounidenses se opone a la acción militar de EE. UU. en Irán

La mayoría de los estadounidenses están en contra de la acción militar y desaprueban Trump la está manejando. Las personas blancas sin título universitario estaban ligeramente más a favor de la medida, por un margen de 53%-46%, mientras que aquellos con título tenían muchas más probabilidades de estar en contra: el 61% se oponía, mientras que solo el 38% la apoyaba. Los hombres también fueron más propensos a apoyarla que las mujeres. Las encuestas son peores para Trump que las de enero de 2020, tras el asesinato de Soleimani con drones.

yoma
Pues que disfruten lo votado. :troll:
DayOfTheTentacle
#2 bueno, muchos madrileños votaron pp y no querían que murieran sus abuelos... ahora volverán a votarles pq total seniban a morir igual y ya están muertos...
Dragstat
#2 Lo penoso es que hubo bastantes que votaron a Trump porque Kamala los iba a llevar a la guerra
josde
#2 Por amplia mayoría.
eipoc
#2 por supuesto, Kamala Harris era negra y mujer, seguro que hubiese sido Premio nivel de la paz en quince días.
surco
Pues esperaba más oposición, la verdad. Espero que decrezca aún más a medida en que avance la guerra
Meneanauta
#1 Al final va a ser Irán el que consiga un cambio de régimen en EEUU y no al revés.
