Encuesta: La mayoría de los estadounidenses se opone a la acción militar de EE. UU. en Irán

La mayoría de los estadounidenses están en contra de la acción militar y desaprueban Trump la está manejando. Las personas blancas sin título universitario estaban ligeramente más a favor de la medida, por un margen de 53%-46%, mientras que aquellos con título tenían muchas más probabilidades de estar en contra: el 61% se oponía, mientras que solo el 38% la apoyaba. Los hombres también fueron más propensos a apoyarla que las mujeres. Las encuestas son peores para Trump que las de enero de 2020, tras el asesinato de Soleimani con drones.