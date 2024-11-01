edición general
7 meneos
63 clics
Encuesta GESOP (12oct)

Encuesta GESOP (12oct)

Encuesta GESOP (12oct): subidón de Vox, el PSOE a 1p del PP

| etiquetas: encuesta , 12oct , gesop
7 0 2 K 36 politica
4 comentarios
7 0 2 K 36 politica
Supercinexin #3 Supercinexin
La única encuesta que vale es el día de las urnas. Errónea por defecto como todas las encuestas de opinión.
0 K 20
alcama #1 alcama
Con este resultado, PP y VOX serían el nuevo gobierno de España
1 K 15
Findeton #2 Findeton
Sería mayoría absoluta Vox+PP. Parece que el gobierno de Sánchez no ha sido tan bueno según la mayoría de españoles.
0 K 10
Dragstat #4 Dragstat
#2 Realmente da igual como lo hagan unos y otros, la gente está deseosa de ultraderecha, es una tendencia imparable en occidente. En españa todavía no ha llegado simplemente porque los políticos de derecha son tremendamente incompetentes incluso para los estándares que hay en política. Un ejemplo es que ahí aparece Se Acabó la Fiesta, demostrando que se vota con odio y sin cabeza.
0 K 20

menéame