·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11530
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
7874
clics
MALEMÁTICAS CCXCI: el repelente niño Vicente de VOX está suspenso en matemáticas
5490
clics
Así no se pone el lacito
5045
clics
Apps imprescindibles de software libre para Android: potencia tu privacidad y seguridad
3948
clics
El Ártico se está volviendo naranja: podría desencadenar un efecto dominó devastador antes de lo esperado
más votadas
345
Murió la actriz Diane Keaton a los 79 años
424
Agentes de ICE sacan a una niña de 15 años de un coche, la tiran al suelo, y le ponen la rodilla en el cuello en Chicago [ENG]
472
Cuando Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz, el premio perdió su significado
687
Tenemos los resultados de la mamografía: es privatización
412
La letra pequeña de la Fiscalía: tres de los cuatro contratos de Barrabés por los que se critica a Begoña Gómez son del Ayuntamiento de Madrid
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
63
clics
Encuesta GESOP (12oct)
Encuesta GESOP (12oct): subidón de Vox, el PSOE a 1p del PP
|
etiquetas
:
encuesta
,
12oct
,
gesop
7
0
2
K
36
politica
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
0
2
K
36
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Supercinexin
La única encuesta que vale es el día de las urnas. Errónea por defecto como todas las encuestas de opinión.
0
K
20
#1
alcama
Con este resultado, PP y VOX serían el nuevo gobierno de España
1
K
15
#2
Findeton
Sería mayoría absoluta Vox+PP. Parece que el gobierno de Sánchez no ha sido tan bueno según la mayoría de españoles.
0
K
10
#4
Dragstat
#2
Realmente da igual como lo hagan unos y otros, la gente está deseosa de ultraderecha, es una tendencia imparable en occidente. En españa todavía no ha llegado simplemente porque los políticos de derecha son tremendamente incompetentes incluso para los estándares que hay en política. Un ejemplo es que ahí aparece Se Acabó la Fiesta, demostrando que se vota con odio y sin cabeza.
0
K
20
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente