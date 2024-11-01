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Una encuesta encargada por Sumar revela que el 60% de los españoles considera que "nadie" debería tener más de tres viviendas
La encuesta, con una muestra de 2.200 personas, expone además que el 75% de la población cree que se debería gravar más a aquellos que tienen dos o más viviendas.
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encuesta
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sumar
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vivienda
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#1
detectordefalacias
Si hablamos de grabar a gente que posee el 100% de dos viviendas en adelante... habría que estudiarlo.
Si hablamos de grabar a gente que posee el x% de dos viviendas en adelante... no.
Si hablamos de grabar a gente que posee EN TOTAL más del 200% sumando todos sus % habría que estudiarlo.
Yo empezaría por lo fácil. Limitar la cantidad de vivienda que una empresa no dedicada a la construcción puede tener... y, de ahí, paso a paso.
Hay mucha gente que posee una manzana entera de un pueblo de…
» ver todo el comentario
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#11
chocoleches
#1
No, no hay mucha gente que tenga una manzana entera porque su abuelo construyó para toda la familia.
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#14
detectordefalacias
*
#12
100% de acuerdo
#11
Pocos pueblos has visitado entonces... Casas ruinosas en pueblos ruinosos que pertenecen al mismo, le preguntas y te dice... "Esta de mi tío, esta de mi primo, esta de mis padres..." cuando hay familia hereda hasta el cuñado, cuando no hay familia se concentra todo en uno y, cuando ese muera... dios dirá. Porque en muchos casos son auténticas ruinas que no se pueden ni rehabilitar sin autenticas salvajadas de pasta, ni se pueden tirar sin auténticas salvajadas de pasta...
y ojo, que no estoy en contra de legislarlo, solo quiero que se legisle en condiciones...
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#16
chocoleches
#14
Debo ser de un pueblo muy raro en que las familias tenían muchos hijos. en una sóla casa. O sea que en ese pueblo tan raro sucede al revés de lo que dices, se tienen que repartir la casa (una) entre los hijos (muchos) y los nietos aún son más.
Ah no, que dice la estadística que en los sesenta la media era de tres hijos y en los ochenta dos y medio. En qué pueblos has estado tú piltrafilla, porque no es en España.
datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.TFRT.IN?locations=ES
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#19
detectordefalacias
#16
Nada hijo, tu sabes más. Lo que digo no existe, no lo conozco y no lo veo en casi todos los pueblos de la España vaciada. La norma es lo que has vivido TU, en TU pueblo
Gente que se quedó viviendo en el pueblo a cuidar de sus familiares y que ahora es el único testigo vivo... casas y casas vacías que pertenecen a un primo quinto porque es el único que queda.
Ahora vamos a ver a cuanto está la media de hijos
HOY
, porque seguro que ese problema que "no se da hoy" en los pueblos, seguro que "no se da mañana" en las ciudades cuando los nietos de los baby boomers empiecen a recibir...
Vamos a legislar en caliente, para capear el temporal.
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#18
O.OOЄ
#11
Hola. Yo, literalmente, tengo parte en 4 casas de un pueblo de 60 habitantes censados. Pero es mentira, hay 60 censados pero en realidad no llegan a 30 los habitantes que viven en el pueblo.
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#12
Seat127
#1
De acuerdo en todo, menos en un tema: se debería prohibir a personas jurídicas la propiedad de vivienda residencial. Las casas par acivir, no para invertir.
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#17
davidvsgoliat
#1
Al de las 50 viviendas, al primero. Aue además no son "mucha gente que...".
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#2
Robus
Igual el truco está en lo de "
una encuesta encargada por Sumar
"...
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#3
Fran_Ramos
Y se tendría que topar el precio de la gasolina
ilegalizar la sanidad privada
y topar el precio de la comida...
nacionalizar las empresas de eléctricidad...
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#6
Waves
#3
Nunca se sabe si un comentario es sarcástico o no, pero sí a todo.
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#7
JackNorte
#3
Malditos comunistas constitucionalistas.
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#9
ixo
#3
Presidente, presidente, presidente.!!!
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#20
Nube_Gris
*
#3
Bastaría con castigar la corrupción para que todo lo que dices termine ocurriendo.
Pero eso es imposible en España, un país con una larga tradición de corrupción. En España la corrupción se soporta, se tolera, se admite, se perdona, etc...
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#15
laveolo
Una encuesta encargada por Sumar dice exactamente lo que Sumar quiere que diga.
Justo como la del PP de hace unos días e igual de irrelevante.
Igual algún día podremos tener debates serios para presentar soluciones serias a los problemas, en lugar de ir de eslógan a eslógan sin arreglar una mierda.
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#5
gokurako
Claro, como nadie en Sumar tiene más de tres viviendas...
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#4
Pyrefox
Supongo que hay un número, yo diría igual 4 o 5 pero si, el tema es que se trampeara con estructuras para evitar el control.
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#8
JackNorte
#4
Y solo podria trampearlo quien tenga mas de 10
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#10
Pyrefox
#8
claro ahí entran esos factores de escala, que hace que la gente con pasta no pague impuestos y a ti te persiguen por un Bizum de tu cuñado
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#13
MarlonBlando
Hola, soy "nadie".
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20
comentarios)
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Si hablamos de grabar a gente que posee el x% de dos viviendas en adelante... no.
Si hablamos de grabar a gente que posee EN TOTAL más del 200% sumando todos sus % habría que estudiarlo.
Yo empezaría por lo fácil. Limitar la cantidad de vivienda que una empresa no dedicada a la construcción puede tener... y, de ahí, paso a paso.
Hay mucha gente que posee una manzana entera de un pueblo de… » ver todo el comentario
y ojo, que no estoy en contra de legislarlo, solo quiero que se legisle en condiciones...
Ah no, que dice la estadística que en los sesenta la media era de tres hijos y en los ochenta dos y medio. En qué pueblos has estado tú piltrafilla, porque no es en España.
datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.TFRT.IN?locations=ES
Gente que se quedó viviendo en el pueblo a cuidar de sus familiares y que ahora es el único testigo vivo... casas y casas vacías que pertenecen a un primo quinto porque es el único que queda.
Ahora vamos a ver a cuanto está la media de hijos HOY, porque seguro que ese problema que "no se da hoy" en los pueblos, seguro que "no se da mañana" en las ciudades cuando los nietos de los baby boomers empiecen a recibir...
Vamos a legislar en caliente, para capear el temporal.
ilegalizar la sanidad privada
y topar el precio de la comida...
nacionalizar las empresas de eléctricidad...
Pero eso es imposible en España, un país con una larga tradición de corrupción. En España la corrupción se soporta, se tolera, se admite, se perdona, etc...
Justo como la del PP de hace unos días e igual de irrelevante.
Igual algún día podremos tener debates serios para presentar soluciones serias a los problemas, en lugar de ir de eslógan a eslógan sin arreglar una mierda.