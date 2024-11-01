edición general
Encuentran la tarjeta de memoria SanDisk intacta tras el accidente del sumergible OceanGate Titan y recuperan 12 imágenes y 9 vídeos

Fue a mediados del año 2023 cuando ocurrió un fatídico accidente que involucró una empresa llamada OceanGate. Esta realizaba viajes oceánicos a bordo de vehículos sumergibles y submarinos para labores de exploración, investigación o a personas que tuvieran curiosidad. Esta empresa construyó dos submarinos llamados Cyclops 1 y Titan. Este último fue el que sufrió el accidente, pues se utilizó para llevar a pasajeros a visitar los restos del Titanic y el último viaje salió muy mal. Este submarino implosionó el 18 de junio de 2023 y los 5...

elmileniarismovaallegar #1 elmileniarismovaallegar
Pues que hubieran hecho el submarino contrachapado con tarjetas Sandisk...
eltxoa #5 eltxoa
esa no es una sandisk de las que encuentras en aliexpress :troll:
#4 Luiskelele
“A diferencia del sumergible del OceanGate, esta cámara si puede soportar los 4.000 metros de profundidad y de hecho, soportaría hasta 6.000 metros y por ello la vemos en tan buenas condiciones.”

Joder, se le nota escocido al redactor xD
nemeame #6 nemeame
Noticia patrocinada por SanDisk para echar flores a SanDisk. Las fotos han resultado ser tan irrelevantes como el peso atómico del salchichonio, pero hemos venido a hablar de otra cosa. A mi ya me fallaron varias tarjetas Extreme Pro de esta marca y no las he vuelto a comprar nunca más, no las quiero ni regaladas. Para fiabilidad me quedo con las tarjetas SD de Samsung, empresa que no me cae demasiado bien pero sus tarjetas han resultado ser las mejores
SMaSeR #2 SMaSeR *
Estas son las mejores publicidades posibles. Como el termo ese que sobrevivió a un coche en llamas.... y cuando apagaron el fuego y cogieron el termo aun tenia dentro hielo xD.

www.tiktok.com/@danimarielettering/video/7301724587488759070

No se si será verdad, pero vaya campaña xD.


P.D Perdón por el enlace a tiktok, pero se supone que ese video es el original xD.
