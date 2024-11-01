edición general
12 meneos
12 clics
Encuentran un microbio capaz de producir oxígeno en el suelo de Marte [eng]

Encuentran un microbio capaz de producir oxígeno en el suelo de Marte [eng]

Un estudio reciente analiza los resultados de los experimentos BIOMEX y BOSS, llevados a cabo en la ISS, y concluye que la cianobacteria extremófila Chroococcidiopsis es capaz de reparar el ADN dañado por la radiación solar en Marte sin inducir una mayor mutabilidad (bajo radiaciones equivalentes a 2.400 veces la radiación mortal para un humano), sobrevivir a los altos niveles de percloratos de la superficie marciana y soportar, mediante la vitrificación, temperaturas inferiores a 80ºC.

| etiquetas: astrobiología , encelado , iss , expose
11 1 0 K 120 ciencia
5 comentarios
11 1 0 K 120 ciencia
Torrezzno #1 Torrezzno
Muy interesante, ya veo a Musk diciendo que va a terraformar Marte. La noticia está en inglés #0. Habría que indicarlo.
1 K 29
Cuñado #2 Cuñado *
#1 Cierto. Gracias por el aviso.

Si el plan incluye que Musk se vaya a Marte yo pongo pasta :take:
0 K 9
Format_C #3 Format_C
Pero que más da si la atmosfera es muy fina debido a que la gravedad de marte no retiene bien los gases sobre todo porque no hay escudo magnetico como el de la tierra.

Creo recordar que pedía 2 kilos de atmosfera al segundo.

Crear atmosfera en marte sin crear una magnetosfera es imposible. Y crear una magnetosfera es imposible por ahora.

Así que no vale de nada.
1 K 23
#4 Desolate
Este artículo me recuerda a la peli "Desafío Total".
0 K 7
vicus. #5 vicus.
Casi igual que una peli que vi, que en vez de un microbio era una especia de hierba con patas
0 K 18

menéame