Encuentra 23.000 euros en una parada de autobús, los devuelve y le recompensan con menos de 20 euros

Un golpe de suerte. Un vecino de Córdoba (Argentina) ha protagonizado una historia que ha acaparado titulares en los medios de comunicación. Pero también, ha generado debate en el seno de las redes sociales. Según informa el diario El Doce, el hombre encontró unos cheques por valor de 37 millones de pesos (unos 23.000 euros) en la parada de autobús. Contra todo pronóstico, decidió devolverlo.