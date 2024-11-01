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Encuentra 23.000 euros en una parada de autobús, los devuelve y le recompensan con menos de 20 euros

Encuentra 23.000 euros en una parada de autobús, los devuelve y le recompensan con menos de 20 euros

Un golpe de suerte. Un vecino de Córdoba (Argentina) ha protagonizado una historia que ha acaparado titulares en los medios de comunicación. Pero también, ha generado debate en el seno de las redes sociales. Según informa el diario El Doce, el hombre encontró unos cheques por valor de 37 millones de pesos (unos 23.000 euros) en la parada de autobús. Contra todo pronóstico, decidió devolverlo.

| etiquetas: altruista , generoso
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9 comentarios
10 2 0 K 118 actualidad
DrEvil #5 DrEvil
Bueno, en realidad se ha llevado 20€ y una muy buena lección de vida.
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Es un 5% ¿No?
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Poplíteo #3 Poplíteo *
#2 Aquí si, allí no sé! Pero puede que solo en caso de depósito.

Si lo depositas y viene el tipo a reclamarlo antes de los dos años, 5% si la cantidad excede los 12 pavos.
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arturios #6 arturios
En España te llevas el 10% de recompensa si no pasas de una cifra (en el Código Civil art. 616 dice que 2000 ¿pesetas?) y pasada esa cantidad, el 5%, en este caso serían 1150 lerus, y efectivamente, visto lo ratas que son los que manejan algo de plata en la Argentina, no lo hubiera devuelto.
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Poplíteo #1 Poplíteo
Tenía que haber encontrado 20.000.
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Gandark_S1rk #4 Gandark_S1rk
para que tengais en cuenta eso de que mireis por el empresario...
esa es la recompensa que creen que merece quien le da dinero.
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neiviMuubs #7 neiviMuubs *
"Me dio 30.000 pesos [18 euros] la persona a la que se los entregué. No lo hacíamos por plata, pero mi hijo en su cabecita no lo entendió"

Tras este tipo de arcos argumentales, el hijo suele convertirse en un supervillano de adulto
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oceanon3d #8 oceanon3d
Bueno, en realidad eran cheques y no dinero ... y además en Argentina.
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#9 cocococo *
En tiempos de mi abuelo una vez pasó que había un rico que tenía a muchos trabajadores contratados para diversas faenas. A los trabajadores les pagaba directamente dándoles el dinero en un sobre. Fue a una finca a pagarles a unos cuantos trabajadores el sueldo del mes, pero perdió el dinero así que fue a su casa a buscar más. Cuando regresó, uno de los trabajadores le preguntó... Don X ¿no se le perdió a usted algo? Él contestó "sí, un bolso con un poco de dinero". El trabajador se lo…   » ver todo el comentario
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