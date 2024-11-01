edición general
14 meneos
31 clics
Se encarecen los bombones, turrones y mantecados: el precio de los dulces navideños ha subido de media un 15% en el último año

Se encarecen los bombones, turrones y mantecados: el precio de los dulces navideños ha subido de media un 15% en el último año

FACUA ha analizado la evolución de 185 precios de productos a la venta en Mercadona, Dia, Hipercor, Alcampo, Eroski y Carrefour.

| etiquetas: precios , alimentacion , navidad
11 3 0 K 165 actualidad
10 comentarios
11 3 0 K 165 actualidad
Comentarios destacados:    
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los bancos en españa pagan peor depositos, peores condiciones, el futbol por tv mas caro de europa en precios absolutos, los libros de textos mas caros de europa en precios absolutos, salarios estancados 30 años, la vivienda un 70% por encima de la media europea segun el BCE

Solo lo arreglamos tirando mierda como consumidores sus productos, o bajan precios y pagan mejor o les hundimos la demanda

No hay otra salida
6 K 65
mmlv #6 mmlv
Pues se dejan de comprar o se reduce bastante su compra y nuestra salud nos lo agradecerá
2 K 34
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
La subida del salario real de la gente en España segun OCDE es de 2'7% en 30 años

Los turrones suben un 15% en 1 año

Lo arreglamos tirando mierda sobre los turrones en redfes para hundir la demanda
2 K 33
Fedorito #3 Fedorito
Pole y subpole, este NPC se va superando.
1 K 21
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
Los turrones poco han subido, lo que han hecho es bajarlos de peso, he visto tabletas de hasta 125 gramos y las mas normales de 150 y 200 gramos, eso si las cajas son las mismas de grandes, dentro bailan sus contenidos
0 K 20
estemenda #9 estemenda
#7 Este año han sacado el turrón Finííísimo que seguro que cuesta lo mismo que cuando era el doble.  media
0 K 11
plutanasio #4 plutanasio
Hay que hacer activismo en tuiter para que dejen de venir turistas y que bajen los precios del turrón y de la vivienda. Hay que espantar a los guiris
0 K 14
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
#4 Pues eso si es buena idea, si conseguis cargaros el turismo el pais entraria en recesion. Es una formula de probada eficacia para hacer bajar el inmobiliario
1 K 18
Narmer #10 Narmer
#5 Tiene todo el sentido del mundo. Si hay recesión y aumenta el paro, los primeros en huir del barco son los inmigrantes que están de alquiler y pueden mudarse a otro sitio donde haya trabajo.

La economía española tiene pies de barro. Un estornudo fuerte de Alemania o EEUU y volvemos a los años 10 de este milenio.
0 K 8
#8 cocococo
Mejor porque así la gente consumirá menos mierda de esa y estará más saludable.
1 K 13

menéame