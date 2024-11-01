Encallados (Roger Senserrich)

(...) la administración Trump parece haberse dado cuenta que han perdido, y los términos eran relativamente generosos. Es más, eran lo suficiente generosos como para provocar las iras del ala belicosa del partido republicano, que son la única gente del país que aún apoyan la guerra, que han criticado abiertamente lo poco que se ha filtrado por ser una rendición.
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Esto lo iban a sacar en Torrente, pero lo descartaron por exagerado y hortera.
Pues habida cuenta de cómo respetan los SIONazis los acuerdos, como para negociar como ellos dicen.