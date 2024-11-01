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Encallados (Roger Senserrich)

Encallados (Roger Senserrich)

(...) la administración Trump parece haberse dado cuenta que han perdido, y los términos eran relativamente generosos. Es más, eran lo suficiente generosos como para provocar las iras del ala belicosa del partido republicano, que son la única gente del país que aún apoyan la guerra, que han criticado abiertamente lo poco que se ha filtrado por ser una rendición.

| etiquetas: estados unidos , irán guerra
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4 comentarios
7 2 1 K 104 actualidad
themarquesito #2 themarquesito
Las filas de memes y marcianadas de Trump en Truth Social a altas horas de la noche son algo que demuestra cómo anda de la azotea.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Esto lo iban a sacar en Torrente, pero lo descartaron por exagerado y hortera. xD  media
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
El principal problema para los iraníes, intuyo, es el orden en el que Estados Unidos quiere negociar; un plazo de treinta días para resolver los desacuerdos sobre el programa nuclear, con el estrecho abierto, y después otra negociación sobre sanciones y activos iraníes congelados por todo el mundo, sin mencionar el estrecho. En su lugar, Irán casi seguro prefiere hablar sobre el estrecho de Ormuz primero, incluyendo un peaje que ellos puedan cobrar, y después, si acaso, uranio enriquecido y sanciones.

Pues habida cuenta de cómo respetan los SIONazis los acuerdos, como para negociar como ellos dicen.
1 K 35
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Mi resultado de encuesta favorito en años. Se le pregunta a votantes americanos si creen que podrían derrotar a Trump en una pelea. El porcentaje de mujeres demócratas que creen que le pegarían una tunda es mayor que el de hombres republicanos.

xD xD xD
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menéame