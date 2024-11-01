edición general
Las empresas del sur de Florida luchan mientras el turismo canadiense declina: ¿llenarán el vacío Brasil y otros países? [EN]

La luchan contra la caída del turismo canadiense se ha centrado en la búsqueda de nuevos mercados. Si bien el brasileño es una posible solución, se están considerando otras regiones para expandirse. Este cambio no se limita a compensar la pérdida de ingresos, sino a garantizar que las empresas puedan mantener un flujo constante de visitantes durante todo el año. El proceso de recuperación dependerá de la capacidad de los negocios locales para adaptarse y diversificar su oferta y atraer turistas de diversas partes del mundo.

Guanarteme
De verdad, con lo grande que es el Planeta no entiendo cómo hay gente que se mete ahí a que te traten como un delincuente en el control fronterizo, caro, inseguro, que te obliga a depender del coche....

Y sí, ya sé que los EEUU tiene paisajes guapísimos y una naturaleza espectacular.... Como todos los países del continente americano.
Aergon
Go fash lose cash.
Aokromes
no creo que los brasileños afrodescendientes quieran tener un viaje de ida sin vuelta al continente de sus antepasados :troll:
