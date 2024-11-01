Las empresas en la sombra que se están haciendo de oro con Mercadona: el éxito silencioso de Familia Martínez o Profand

Familia Martínez, Ozturk o Profand, entre los proveedores que se impulsan con ayuda de la cadena. La firma de Roig roza el 30% de cuota de mercado con su apuesta por la marca blanca y listo para comer. En primavera, durante la presentación de la memoria anual de Mercadona, Juan Roig vaticinó que en cuestión de 25 años las cocinas se esfumarán de los hogares porque la gente se alimentará fuera de casa o se nutrirá a base de platos listos para comer.