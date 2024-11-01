edición general
Las empresas se han mudado a la periferia de las ciudades buscando mejores precios: sus empleados pagan esa factura cada mañana

Durante décadas, el desplazamiento al trabajo en las grandes ciudades españolas tenía una lógica clara: los trabajadores vivían en la periferia de las grandes ciudades y viajaban cada mañana hacia el centro a sus puestos de trabajo. Sin embargo, en los últimos años ese patrón ha ido cambiando a medida que el precio del suelo del centro se iba disparando y las empresas también han tenido que desplazarse a la periferia.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y una polla. Las empresas están desesperadas por rellenar sus oficinas con gente, puesto que sus edificios ahora valen un ñordo. Y a su vez se encuentra con la tesitura de que la gente se pire si le quitan el teletrabajo.
johel #3 johel *
#1 Hay un par de casuisiticas que Xataka omite y dudo que sea casual, ya que se ha hablado mucho del tema; Por un lado tenemos que muchas empresas no son dueñas de las oficinas de las ciudades que ocupan y por otra que hay muchas empresas que necesitan espacio combinado de oficina con pabellon industrial, almacen o espacio fisico que nada tiene que ver con una oficina.
Hay un choque de intereses entre los empresarios que se dedican a alquilar oficina, los que alquilan pabellones, los que alquilan vivienda, el lobby del transporte por carretera y los usuarios de todo eso. El perjudicado como siempre es el trabajador y la pequeña empresa.
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#1 si me quitan el teletrabajo buscaría uno que si me lo diera. Y eso que vivo en la capital... pero aun así tardo casi una hora en ir y lo mismo en vomverel único día de presencial que tengo...
#5 Albarkas
#1 Las reconvertiran en pisos caros. Suelen estar en sitios caros.
Doble pelotazo.
#6 EISev
#5 un ejemplo las antiguas oficinas de Juban (de los hermanos Banús en Mirasierra) reconvertidas a residencial hace pocos años, creo que pasaba del millón el piso y ahora no sé por dónde van. Calle costa brava 13, en Google street view se aprecia el antes y el después
elTieso #2 elTieso
Esto lo arregla más teletrabajo.
