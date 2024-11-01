Las empresas se han mudado a la periferia de las ciudades buscando mejores precios: sus empleados pagan esa factura cada mañana

Durante décadas, el desplazamiento al trabajo en las grandes ciudades españolas tenía una lógica clara: los trabajadores vivían en la periferia de las grandes ciudades y viajaban cada mañana hacia el centro a sus puestos de trabajo. Sin embargo, en los últimos años ese patrón ha ido cambiando a medida que el precio del suelo del centro se iba disparando y las empresas también han tenido que desplazarse a la periferia.
| etiquetas: ciudades , transporte , empleo
de las ciudadesque ocupan y por otra que hay muchas empresas que necesitan espacio combinado de oficina con pabellon industrial, almacen o espacio fisico que nada tiene que ver con una oficina.
Hay un choque de intereses entre los empresarios que se dedican a alquilar oficina, los que alquilan pabellones, los que alquilan vivienda, el lobby del transporte por carretera y los usuarios de todo eso. El perjudicado como siempre es el trabajador y la pequeña empresa.
Doble pelotazo.