El empresario recomendado por Begoña Gómez reprocha al juez Peinado que le impute un "soborno inexistente" y pide el archivo

Barrabés reprocha al juez Peinado que le impute un "soborno inexistente" y pide el archivo. Aporta un nuevo correo en el que la esposa del presidente del Gobierno le requiere su currículum para dar clases en su cátedra. Según la defensa no se ha determinado dónde está la presión moral, o cuál es el abuso de la situación de superioridad, realizado de forma desviada por parte de la señora Gómez por influir en el funcionario. Ni siquiera está determinado el funcionario público concreto sobre el que ejercieron cualquiera de esas presiones.