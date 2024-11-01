·
Una empresa estadounidense crea el primer "robot soldado" del planeta: Star Wars cada vez es menos ciencia ficción
Foundation quiere producir 10 mil unidades de su «robot soldado» para 2026, pero estarán operados remotamente por humanos
robot
soldado
10 comentarios
#2
Publi artículo.
Ya hay robots matando a seres humanos sin necesitar intervención humana. No hablemos de las torretas israelíes que lleva casi décadas, lo de autorización previa es un parche moral que desaparece inmediatamente tras las primeras balas.
robot humanoides no aportan nada y son una fuente de problemas adicionales.
Me parece insultante que en la misma frase digan misiones defensivas e inmediatamente que los van a usar en reconocimiento.
Y por supuesto la mención final a posibles usos civiles… porque la inventiva y desarrollo que traen las guerras bla bla bla ,
#2
placeres
*
Publi artículo.
Ya hay robots matando a seres humanos sin necesitar intervención humana. No hablemos de las torretas israelíes que lleva casi décadas, lo de autorización previa es un parche moral que desaparece inmediatamente tras las primeras balas.
robot humanoides no aportan nada y son una fuente de problemas adicionales.
Me parece insultante que en la misma frase digan misiones defensivas e inmediatamente que los van a usar en reconocimiento.
Y por supuesto la mención final a posibles usos civiles… porque la inventiva y desarrollo que traen las guerras bla bla bla ,
5
K
55
#5
ldoes
#2
robot humanoides no aportan nada y son una fuente de problemas adicionales.
Lo único que aporta es el efecto en el público o los inversores, que se han criado viendo en la ciencia ficción robots humanoides simpaticones y creen que el futuro pasará necesariamente por ahí.
0
K
9
#8
mecha
#2
venía a esto: torretas automáticas, drones, misiles inteligentes... Algunos creen que robótica es solo algo con forma humana, cuando es mucho más. En fábricas lleva habiendo robótica décadas ya, no es ninguna novedad esto. Solo darle estilo para venderse mejor.
0
K
8
#4
Battlestar
En realidad son pobres con un traje, ironicamente como en star wars
1
K
18
#7
mecha
#4
la historia se repite.
0
K
8
#3
Pablosky
Si no es una fumada de noticia, para 2028 ó 2029 serán los que entren primero en combate urbano.
Ser de un país rico significará muchas menos bajas en combate, la diferencia va a ser aún más bestia de lo que ya es.
Esto puede ser muy muy malo para la paz en el mundo, si a Netanyahu le sale “gratis” meterse entre los escombros de Gaza a cazar a todo lo que se mueva todo va a ir a peor y ni siquiera nos podremos alegrar por la muerte de los asesinos sionistas.
0
K
11
#6
imaginateca
#3
Hay una alternativa aun más barata y funciona casi mejor que uno de estos robots: el yihadista suicida.
Pero igualmente, usar robots puede ser hasta positivo para las víctimas, porque pueden ser más humanos y menos crueles. Un ejemplo: en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, habrían matado a los jóvenes que estaban en el concierto, pero al menos no habrían podido violar a algunas de las chicas que luego asesinaron y quemaron.
El conflicto de Gaza es complejo y cruel, muy cruel por todas las partes implicadas. Y cuando eso pasa, poco o nada se puede hacer, como ya vivimos en Europa en la guerra de los Balcanes.
0
K
10
#9
calde
#3
Y tanto. Imaginemos a Trump, Putin, Netanyahu, ... o los ceos de Microsoft, Amazon, Facebook, ... que serán los primeros en poder comprarlos.
Yo lo que veo es un problema en caso de no poder fabricar nuestros propios robots. Porque efectivamente reduce mucho ese coste de enviar personas a morir, y eso seguramente aumente mucho la crueldad de las guerras.
0
K
12
#1
MPR
*
¿Lo de ser operados remotamente no les hace susceptibles de ser anulados por interferencias?
Porque no les podrán un cable, como a los drones, ¿no?
Bueno, leyendo el artículo veo que dicen que el robot será autónomo, pero que la decisión de si disparar o no la tomará un humano, no sé por qué me recuerda a la película Robocop (hacían creer a la parte humana del robot que era él quien tomaba las decisiones cuando las tomaba la IA porque era más rápida y tenía menos "dudas").
Luego está que ya los veo recortando personal y poniendo una IA en lugar de los humanos.
0
K
8
#10
MisturaFina
Tenian que se los yankees. Solo viven para hacer guerras.
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
