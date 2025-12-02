edición general
El empleo se acelera en el último trimestre gracias a los inmigrantes: “Son esenciales para sostener la creación de trabajo y compensar las jubilaciones”

Tras un tercer trimestre marcado por una “desaceleración moderada de la creación de empleo”, el último trimestre del año anticipa un aumento en la ocupación del 0,7%, tras conocerse los datos de afiliación a la Seguridad Social registrados en octubre y la en primera mitad de noviembre, según prevén los autores del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo del tercer trimestre de 2025 elaborado por Fedea y BBVA Research. En cuanto al tercer trimestre del año, el observatorio recoge un crecimiento de la ocupación entre el 0,4% y el 0,7%.

#1 Grahml *
Justo lo contrario que en EEUU con Trump:

“Las políticas migratorias cada vez más restrictivas del actual Gobierno de EE. UU. probablemente están limitando la disponibilidad de mano de obra.”
www.newsweek.com/blue-collar-jobs-are-collapsing-under-trump-11127115

Normal, el racismo y xenofobia que exuda todo lo que rodea a Trump es aberrante:

x.com/TrumpDailyPosts/status/1995699684858540525  media
