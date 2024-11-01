Las empleadas del hogar deberán tener evaluados sus riesgos laborales

Las familias que tengan dadas de alta en la Seguridad Social a empleadas del hogar deberán completar la evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo antes del próximo mes de noviembre, tal como establece la normativa aprobada el pasado año. El Real Decreto que regula la protección de la seguridad y salud en el servicio del hogar familiar fijó un plazo de seis meses desde la habilitación de la herramienta digital para cumplir con esta obligación.