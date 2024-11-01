edición general
4 meneos
34 clics
Las empleadas del hogar deberán tener evaluados sus riesgos laborales

Las empleadas del hogar deberán tener evaluados sus riesgos laborales

Las familias que tengan dadas de alta en la Seguridad Social a empleadas del hogar deberán completar la evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo antes del próximo mes de noviembre, tal como establece la normativa aprobada el pasado año. El Real Decreto que regula la protección de la seguridad y salud en el servicio del hogar familiar fijó un plazo de seis meses desde la habilitación de la herramienta digital para cumplir con esta obligación.

| etiquetas: empleadas del hogar , riesgos laborales
3 1 0 K 44 actualidad
6 comentarios
3 1 0 K 44 actualidad
HeilHynkel #4 HeilHynkel
¿Riesgos? ¿qué riesgos?

.  media
0 K 19
#6 colorincolorado
#4 El otro día vi yo una con medio cuerpo fuera, en un hotel céntrico de una capital española. No me dio tiempo a sacar documento gráfico, si lo llego a conseguir los denuncio.
0 K 9
Connect #3 Connect *
Los pensionistas lo tienen cada vez más jodido para tener alguien que les ayude en casa. Hacerse viejo es muy complicado si tienes alguna enfermedad o discapacidad y una pensión de poco más de 1400€. Porque el estado tampoco te va a ayudar mucho más ni tampoco puede ayudar de manera explícita a tanto viejo.

Eso lo veo con mis padres. Ella con parkinson y sin apenas ayudas públicas. Solo una persona que viene un par de horas al día. Luego mi padre tiene que hacer de cuidador. Y eso es duro de…   » ver todo el comentario
0 K 13
neo1999 #1 neo1999
Los que las contraten en negro no tienen de qué preocuparse... o sí.
0 K 11
Uda #5 Uda
Jajajaja. Si están en B casi todas.
Que utopía tan chula...
0 K 10
#2 Frank39
Cada quien es un caso, si a una empleada del hogar la contratan en b, sin contrato ni nada... Y se rompe una pierna, un brazo... Puede empapelar al no empleador...
0 K 9

menéame