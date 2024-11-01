edición general
¿Qué es la empatía instrumental?

Tendemos a pensar que todas las personas que muestran empatía utilizan esta capacidad para ayudar al otro y no para aprovecharse de él, pero en los sujetos con empatía instrumental vemos todo lo contrario. Las personas con empatía instrumental son capaces de reconocer cómo se sienten los otros pero no llegan a ponerse en su lugar a adoptar su perspectiva. En el caso de la empatía instrumental, lo que sucede al juntar los dos términos, es que la intención positiva que normalmente se relaciona con empatía se ve afectada por la instrumentalidad.

3 comentarios
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Vereis, no suelo subir artículos de psicología, ya que es un área fácilmente interpretativa por cualquier fuente. Pero llevo tiempo fijándome una cosa en el trabajo. Hay médicos que parecen ser muy competentes y empáticos con sus pacientes pero luego son déspotas y autoritarios con sus compañeros. Si bien esto último puede explicarse en algunos por inseguridad, como en el caso de adjuntos noveles, vengo observando que esa dicotomía no es contradictoria si te das cuenta de que el buenhacer viene…   » ver todo el comentario
eltxoa #3 eltxoa
están de moda los dark empath
#2 Empakus *
Yo la llamo la empatía depredadora y creo que es la primera que surgió evolutivamente hablando...
Es la que permitía al depredador, sobre todo el depredador a carrera, seleccionar a sus presas y anticipar sus movimientos...
Es un buen link, gracias #0 !!!
