¿Qué es la empatía instrumental?

Tendemos a pensar que todas las personas que muestran empatía utilizan esta capacidad para ayudar al otro y no para aprovecharse de él, pero en los sujetos con empatía instrumental vemos todo lo contrario. Las personas con empatía instrumental son capaces de reconocer cómo se sienten los otros pero no llegan a ponerse en su lugar a adoptar su perspectiva. En el caso de la empatía instrumental, lo que sucede al juntar los dos términos, es que la intención positiva que normalmente se relaciona con empatía se ve afectada por la instrumentalidad.