El emotivo discurso de los familiares de las víctimas de la DANA en el funeral de Estado: "Que prevalezca la verdad y la humanidad"

Discurso durante el funeral de Estado por las víctimas de la DANA de Valencia: "Las inundaciones son en España el fenómeno natural que más muertes provoca, pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido, es quién omite su deber a sabiendas que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quién comete el acto primigenio en que derivan sus muertes". Video en x.com/sarrioncarbo_/status/1983593582541050064

Fijaros como cuando ella señala a Mazón por las muertes todos aplauden menos el palco de autoridades arriba a la izquierda, que por la mañana aplaudia al asesino.

Está claro, aplauden hacer negocios matándonos y se quedan serios cuando se les señala.

Sus negocios son nuestras vidas
El discurso de Virginia, una obra de arte, una maravilla, pelos de punta, en bucle. "Nuestro vecino no es el enemigo". Épico.
Y el del ventorro con todo el papo ahí... Cuando lo veo, no veo ni un mínimo de dolor o arrepentimiento....
