Las emocionantes palabras de Nani Roma en 'La Revuelta' sobre los sanitarios: "Los cirujanos que me operaron, si supieras lo que cobran..."

Las hazañas sobre ruedas del piloto Nani Roma son ya legendarias: entre otras fue el tercero en la historia en vencer el Dakar en motos (2004) y en coches (2014). También en la vida: en 2023 superó un cáncer de vejiga que le habían diagnosticado un año antes, para después volver a la competición.
| etiquetas: nani roma , la revuelta , tve , broncano , dakar , cancer , sanidad
"Lo que más le costó fue cómo encarar el tema. Yo no soy ejemplo de nada, pero a mí me vino bien contarlo"
"Gracias a los profesionales médicos de este país. Nos gastamos dinero en bombas y no en la gente que salva vidas"