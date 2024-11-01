edición general
Emily Greene Balch, la pacifista que intentó frenar dos guerras mundiales, Premio Nobel de la Paz en 1946

Nada más acabar la Segunda Guerra Mundial volverían a darse los Premios Nobel, que estuvieron suspendidos durante la contienda. El de la Paz fue para una mujer que había defendido el pacifismo frente al belicismo que llevó a la Primera Guerra Mundial y que durante el periodo de entreguerras siguió combatiendo a los militaristas con su activismo pacifista: Emily Greene Balch, sindicalista, feminista, profesora de sociología y economía.

