El emérito resucita en Semana Santa y promete volver “muy pronto”

En un milagro propio de estas fechas, Juan Carlos I ha vuelto a aparecerse ante sus devotos y dirigiéndose a ellos con parsimonia ha prometido volver “muy pronto”, aunque sin especificar fechas, según han reportado múltiples testigos. “Cuando lo vi no me lo podía creer, pero era Él”, explicaba ante las cámaras una persona que vio a Juan Carlos I con sus propios ojos y que, pese a haberla perdido, recuperó la fe en el Rey al momento.