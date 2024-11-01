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El emérito resucita en Semana Santa y promete volver “muy pronto”

El emérito resucita en Semana Santa y promete volver “muy pronto”

En un milagro propio de estas fechas, Juan Carlos I ha vuelto a aparecerse ante sus devotos y dirigiéndose a ellos con parsimonia ha prometido volver “muy pronto”, aunque sin especificar fechas, según han reportado múltiples testigos. “Cuando lo vi no me lo podía creer, pero era Él”, explicaba ante las cámaras una persona que vio a Juan Carlos I con sus propios ojos y que, pese a haberla perdido, recuperó la fe en el Rey al momento.

| etiquetas: emérito , juancarlos i , semana santa , milagros
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5 comentarios
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Nube_Gris #2 Nube_Gris
No sé que me da más asco en esa foto: un corrupto ladrón putero sinvergüenza presumiendo como si fuera un rey y toda una plebe de súbditos a los que les da igual -porque lo saben- que su rey sea un corrupto, un ladrón, un putero y un sinvergüenza.

El problema del mundo, es, en parte, la catadura moral de las personas que viven en él.
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pepel #3 pepel
Ostias, como el King de América.
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Kamillerix #5 Kamillerix
“Cuando le vi levantarse no me lo podía creer. Le faltó andar, eso sí”, explica este testigo. :troll:
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Jaime131 #1 Jaime131
Vuelve lleno de orgullo y satisfacción, y con el riñón bien cubierto.
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posso #4 posso
... y al tercer día resucitó ...en el puticlub
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menéame