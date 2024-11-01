edición general
Emergencias abre un nuevo frente por la DANA: señala a Medio Ambiente por falta de colaboración en la vigilancia de barrancos

Conforme avanzan las declaraciones testificales ante la jueza de la Dana, el departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana sigue abriendo frentes sobre posibles errores en la gestión de la preemergencia y la emergencia. Ha ocurrido con el Consorcio Provincial de Bomberos por la vigilancia de sus agentes en el barranco del Poyo y ahora, la señalada ha sido la Conselleria de Medio Ambiente por la deficiente colaboración de los agentes medioambientales en estas labores de inspección de cauces en la jornada fatídica.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Empieza lo divertido, se termina señalar al gobierno central, navajazos entre la gente de la generalitat valenciana, las predicciones dan 3 muertos más para la lista de muertos del PP en extrañas circusntancias
0 K 20
RoterHahn #6 RoterHahn
#1
¿NPC... eres Valenciano?
0 K 13
Lamantua #3 Lamantua
Por qué no está toda esa gentuza en prisión provisional..? Se admiten comentarios de togadas.
0 K 8
alcama #2 alcama
Yo he hablado con valencianos y la sensación que tienen no es la misma que nos venden en Meneame.
Allí la opinión es que el gobierno central les abandonó para hundir al gobierno autonómico
0 K 6
#4 mam23
#2 no tengo ninguna duda que el PP volverá a ganar en C. Valenciana.
0 K 7
OCLuis #5 OCLuis *
#2 Las manifestaciones diarias que hay en valencia exigiendo la dimisión de Mazón confirman tus palabras.
Tus palabras manipuladoras, quiero decir.

Como siempre.

... anda que el que no te conozca...

Mazón no, que estaba metiendo riñones en lugar de estar en el CECOPI sino la culpa la tiene el gobierno central.
Ni con dixan plus con mega perlhs se lavan tan bien los cerebros.

#4 No me cabe la menor duda: tanta tradición con los fuegos artificiales les ha abocado al ruido en todas sus vertientes, tanto en las fiestas como en la política.
0 K 14

