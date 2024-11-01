Emergencias abre un nuevo frente por la DANA: señala a Medio Ambiente por falta de colaboración en la vigilancia de barrancos

Conforme avanzan las declaraciones testificales ante la jueza de la Dana, el departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana sigue abriendo frentes sobre posibles errores en la gestión de la preemergencia y la emergencia. Ha ocurrido con el Consorcio Provincial de Bomberos por la vigilancia de sus agentes en el barranco del Poyo y ahora, la señalada ha sido la Conselleria de Medio Ambiente por la deficiente colaboración de los agentes medioambientales en estas labores de inspección de cauces en la jornada fatídica.
| etiquetas: dana , valencia , pp , mazon
¿NPC... eres Valenciano?
Allí la opinión es que el gobierno central les abandonó para hundir al gobierno autonómico
Tus palabras manipuladoras, quiero decir.
Como siempre.
... anda que el que no te conozca...
Mazón no, que estaba metiendo riñones en lugar de estar en el CECOPI sino la culpa la tiene el gobierno central.
Ni con dixan plus con mega perlhs se lavan tan bien los cerebros.
#4 No me cabe la menor duda: tanta tradición con los fuegos artificiales les ha abocado al ruido en todas sus vertientes, tanto en las fiestas como en la política.