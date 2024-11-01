Embarcaciones militares israelíes rodean la Flotilla e interceptan varios barcos secuestrando a sus tripulantes

Según la última actualización de la Global Sumud Flotilla sobre el estado de sus embarcaciones, Israel amenaza a la "Flota civil frente a la zona griega de búsqueda y rescate". En horas de la madrugada varios barcos fueron interceptados por las Fuerzas de Defensa israelí, secuestrando a los tripulantes. Un hecho gravísimo que requiere de la movilización internacional para defender a la Flotilla Global Sumud. La mayoría de los barcos están sufriendo interferencias en las comunicaciones, además de observar el sobrevuelo de drones. Un claro amedre