·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10142
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
6724
clics
Sopa de ajo
7607
clics
Jordi Évole deja en evidencia a Ayuso por defender a Julio Iglesias: "Guarden este tuit"
3959
clics
Lo que no sale en televisión es lo importante
6641
clics
Una joven española vive sola en el bosque y paga 6 euros al año de agua: 'Me considero una persona rica en tiempo'
más votadas
654
Un conocido informático descubre los contratos del Gobierno de Ayuso a los medios de derecha y extrema derecha, uno por uno: consulta aquí la lista
623
Gigantes tecnológicos estadounidenses se alían con la extrema derecha europea para eliminar las normas de la UE [ENG]
621
Denuncian que Madrid juzga "en diferido" las causas que afectan al PP: "Quien tiene madrina, se bautiza"
488
Investigación: Ayuso desvió en 2022 otros 191 millones de las residencias para pagar facturas de la sanidad privatizada
724
Urgencias a 4 grados bajo cero, pacientes sin mantas y camas en los pasillos: así muere el Hospital La Paz
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
37
clics
El embajador británico en Washington no se disculpa con las víctimas de Jeffrey Epstein: "No sabía lo que estaba ocurriendo porque soy gay"
Peter Mandelson vivió en privado su homosexualidad durante décadas del siglo pasado. El llamado 'príncipe de las tinieblas', que construyó la plataforma de poder
|
etiquetas
:
peter mandelson
,
washington
,
eeuu
,
epstein
,
trump
,
soy gay
4
0
1
K
63
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
1
K
63
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mente_en_desarrollo
No sabía que se estaban violando menores porque soy del Betis señoría.
6
K
84
#3
Verdaderofalso
*
#1
-
No sabía que se estaban violando menores porque soy del
Betis
Atlético de Madrid señoría.
- Bastante tiene ya… le declaro INOCENTE
3
K
57
#2
karakol
Coño, la defensa gay.
Ríete de la defensa Siciliana.
4
K
70
#6
beldin
pues si alguien con ese perfil no es consciente de lo que pasa a su alrededor quizas no era tan bueno para el puesto, eso explica el quilombo actual, no son malos, son idiotas.
o si lo sabia y es un grandisimo cabron.
1
K
21
#4
eltxoa
Gays pedófilos no se han visto nunca. Aparte ese crucifico de esos niños!!!
0
K
10
#5
maspipinobreve
No habrá nadie más enterao que los galleteros.
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
BetisAtlético de Madrid señoría.
- Bastante tiene ya… le declaro INOCENTE
Ríete de la defensa Siciliana.
o si lo sabia y es un grandisimo cabron.