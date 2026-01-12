edición general
El embajador británico en Washington no se disculpa con las víctimas de Jeffrey Epstein: "No sabía lo que estaba ocurriendo porque soy gay"

Peter Mandelson vivió en privado su homosexualidad durante décadas del siglo pasado. El llamado 'príncipe de las tinieblas', que construyó la plataforma de poder

6 comentarios
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
No sabía que se estaban violando menores porque soy del Betis señoría.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 - No sabía que se estaban violando menores porque soy del Betis Atlético de Madrid señoría.

- Bastante tiene ya… le declaro INOCENTE

karakol #2 karakol
Coño, la defensa gay.

Ríete de la defensa Siciliana. xD

#6 beldin
pues si alguien con ese perfil no es consciente de lo que pasa a su alrededor quizas no era tan bueno para el puesto, eso explica el quilombo actual, no son malos, son idiotas.
o si lo sabia y es un grandisimo cabron.

eltxoa #4 eltxoa
Gays pedófilos no se han visto nunca. Aparte ese crucifico de esos niños!!!

maspipinobreve #5 maspipinobreve
No habrá nadie más enterao que los galleteros.


