La emancipación de la UE de Estados Unidos requiere lucidez y firmeza (editorial de Le Monde,francés)

El largo soliloquio pronunciado por Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el 21 de enero sólo confirmó lo obvio: el desprecio y la agresividad del presidente de Estados Unidos hacia la Unión Europea (UE) se expresan de una manera cada vez más desinhibida, alterando de manera duradera la relación transatlántica. Ante amenazas, chantajes, insultos, intentos de depredación territorial, la estrategia de los Veintisiete para intentar influir en las posiciones del ex promotor inmobiliario ha mostrado sus límites. Sigue en #1
Las relaciones establecidas desde la Segunda Guerra Mundial son profundas, multifacéticas y políticamente vinculantes. Desde la defensa hasta la tecnología, incluidas las finanzas y la energía, Europa se está dando cuenta de que la alianza con Estados Unidos no es evidente y que, sobre todo, tiene un precio.
La lucidez sobre el alcance de esta dependencia es esencial antes… » ver todo el comentario
www.meneame.net/story/intento-ue-tomar-control-otan/
www.meneame.net/story/intermarium-plan-geopolitico-siglo-xvi-volvio-ag
Y esto que dicen en el artículo:
Washington ha entendido esto haciendo de las divisiones internas una palanca de influencia en el continente. La “Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos”, publicada a principios de diciembre de 2025, la explícita sin barnizar.
No me jodas, ¿acaso eran retrasados en EEUU antes de Trump? va ser que no. Eso llevan mucho tiempo haciéndolo
Pero no son los gobernantes quiénes deben pedir una mayor unión sino la sociedad civil.