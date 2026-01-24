edición general
La emancipación de la UE de Estados Unidos requiere lucidez y firmeza (editorial de Le Monde,francés)

El largo soliloquio pronunciado por Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el 21 de enero sólo confirmó lo obvio: el desprecio y la agresividad del presidente de Estados Unidos hacia la Unión Europea (UE) se expresan de una manera cada vez más desinhibida, alterando de manera duradera la relación transatlántica. Ante amenazas, chantajes, insultos, intentos de depredación territorial, la estrategia de los Veintisiete para intentar influir en las posiciones del ex promotor inmobiliario ha mostrado sus límites. Sigue en #1

cocolisto #4 cocolisto
De momento en lo que se han puesto de acuerdo los dirigentes europeos es en jorobar a sus ciudadanos y en someterse a eeuu,más allá de palabrería vacía.El propio editorial es eso.Y eso que el envío es mío, aunque también es verdad que es un artículo inimaginable así hace unos años y me ha llamado la atención.
cocolisto #1 cocolisto *
" Después del consuelo de décadas de dependencia del poder estadounidense, el despertar es brutal para los europeos.
Las relaciones establecidas desde la Segunda Guerra Mundial son profundas, multifacéticas y políticamente vinculantes. Desde la defensa hasta la tecnología, incluidas las finanzas y la energía, Europa se está dando cuenta de que la alianza con Estados Unidos no es evidente y que, sobre todo, tiene un precio.

La lucidez sobre el alcance de esta dependencia es esencial antes…   » ver todo el comentario
carakola #5 carakola *
Que no acabe en el Intermarium que cacareaban tanto los nazis ucranianos:
www.meneame.net/story/intento-ue-tomar-control-otan/
www.meneame.net/story/intermarium-plan-geopolitico-siglo-xvi-volvio-ag

Y esto que dicen en el artículo:
Washington ha entendido esto haciendo de las divisiones internas una palanca de influencia en el continente. La “Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos”, publicada a principios de diciembre de 2025, la explícita sin barnizar.

No me jodas, ¿acaso eran retrasados en EEUU antes de Trump? va ser que no. Eso llevan mucho tiempo haciéndolo
Gry #2 Gry
Y la capacidad de planear más allá de las próximas elecciones y que el siguiente gobierno no le dé la vuelta a todo lo que hiciste. Como ha ocurrido en múltiples ocasiones cuando se ha intentado adoptar software libre en la administración.
#6 Y_digo_yo
Lo que se demuestra es que aún hay mucha UE por construir. Lo que tenemos es insuficiente y decepcionante para la ciudadanía. Los puntos de desunión han creado sufrimiento, frustración o vergüenza según los momentos y los retos: crisis subprime, política exterior, fiscalidad desigual...
Pero no son los gobernantes quiénes deben pedir una mayor unión sino la sociedad civil.
Salfumanchupamelatonina #3 Salfumanchupamelatonina
¿Y del dinero que hace falta, por ejemplo para armamento, dice algo? ¿O se creen que se puede ser independiente con unos ejercitos de pacotilla?
