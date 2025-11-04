edición general
Elon Musk propone una constelación de satélites con IA alimentados por solar para reducir el calentamiento global

El empresario multimillonario ha propuesto controlar la radiación solar que recibe el planeta usando una constelación de satélites con inteligencia artificial alimentados por energía solar como forma de reducir el calentamiento o enfriamiento global.

johel #3 johel *
Tenemos que traer un cubito de hielo de una luna de saturno y saltar la mitad del planeta a la vez para alejarnos del sol, eso arregla el problema.
#17 Dav3n *
#15 Exactamente, pero tranquilo que si mañana cae un meteorito, él hará todo lo posible por sacarle provecho y aniquilar el planeta entero.

Lo sabemos.

Tan sencillo como que es un maldito nazi, igual que la mitad de líderes europeos... Nietos de nazis y demás ralea.

Gladio sigue ahí para vergüenza de Europa.
alehopio #5 alehopio
Lo que lo convertiría en el hombre más poderoso del planeta. Y, para lograrlo, prohibiría cualquier tipo de crítica a su planteamiento porque eso llevaría a la humanidad a la enfrentarse a la destrucción de la civilización que supone el calentamiento global en el medio plazo.

www.meneame.net/story/2026-2028-sera-ventana-maximo-apalancamiento

El principal problema que tiene nuestra sociedad es que la principal fuente de energía son los combustibles fósiles, por tanto para implementar…   » ver todo el comentario
#7 Pitchford
#5 Los cohetes operarían con hidrógeno verde hombre!
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¡Y dos huevos duros!
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#13 bajar el ritmo a alguien que contamina lo que una persona durante cientos de años es difícil de hacerlo.
Ahora voy yo a usar el transporte público que para que la huella sea menor
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#10 si, porque bajar el ritmo no se lo contempla? xD
#13 Pitchford
#11 Ni él ni casi nadie..
#2 Pitchford *
Si compensan sobradamente el calentamiento causado por los lanzamientos y el coste es razonable, podrían ser una opción a medio plazo, porque lo de bajar a tiempo las emisiones de CO2 pinta muy mal..
#6 Dav3n
#2 Leer "Elon Musk propone x" debería ser como una especie de revulsivo-purgante para cualquiera con un mínimo de ética.

No, esto no arregla ni compensa nada.

Pensad en qué es lo único que no proponen estos mesías del capitalismo:

Revisar el modelo que nos rige

Ya no digo cambiar, digo proponer el uso de toda la capacidad de cómputo de EEUU para analizar el modelo. Lo que hicieron los Meadows en su día pero con IA, a ver qué sale xD
#9 Pitchford
#6 Lo de cambiar el modelo al ecosocialismo está muy verde..
#12 Dav3n
#9 Ecosocialismo? De qué me hablas? xD xD xD

:foreveralone:
#15 Eukherio
#6 Si es que si fuese otra persona sabrías que hay estudios serios detrás, pero siendo Musk puede ser perfectamente algo que le dijeron el otro día en un bar y pensó que era un ideón.
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#2 Musk lo hace para compensar su propia huella de carbono?

Un estudio de 2024 indica que sus dos jets privados realizaron unas 355 vuelos en ese año, acumulando unas 881 horas en el aire, lo cual generó aproximadamente 4.000 toneladas métricas de CO₂.

Un estudio de ONG informa que esos jets juntos pueden emitir unas 5.497 toneladas de CO₂ por año, lo que equivaldría a cientos de años de emisiones de una persona promedio.

m.economictimes.com/news/international/us/worlds-richest-man-elon-musk
#10 Pitchford
#8 La mala conciencia a veces agudiza el ingenio..
silvano.jorge #14 silvano.jorge
y sobre todo que le compremos los satélites a él.
#4 uvi
Y no es más fácil tirar una manta por encima y tapar todo el globo, como lo que hago con el loro cuando da por saco.
ChatGPT #18 ChatGPT
Esto fue antes de fumarse el porrito?
#19 amusgada
más basura espacial de órbita baja diseñada por un funko nazi y su Grokipedia ¿qué podría salir mal?
