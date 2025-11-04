Elon Musk propone una constelación de satélites con IA alimentados por solar para reducir el calentamiento global

El empresario multimillonario ha propuesto controlar la radiación solar que recibe el planeta usando una constelación de satélites con inteligencia artificial alimentados por energía solar como forma de reducir el calentamiento o enfriamiento global.
| etiquetas: musk , satélites , calentamiento global , cambio climático
Lo sabemos.
Tan sencillo como que es un maldito nazi, igual que la mitad de líderes europeos... Nietos de nazis y demás ralea.
Gladio sigue ahí para vergüenza de Europa.
www.meneame.net/story/2026-2028-sera-ventana-maximo-apalancamiento
El principal problema que tiene nuestra sociedad es que la principal fuente de energía son los combustibles fósiles, por tanto para implementar… » ver todo el comentario
Ahora voy yo a usar el transporte público que para que la huella sea menor
No, esto no arregla ni compensa nada.
Pensad en qué es lo único que no proponen estos mesías del capitalismo:
Revisar el modelo que nos rige
Ya no digo cambiar, digo proponer el uso de toda la capacidad de cómputo de EEUU para analizar el modelo. Lo que hicieron los Meadows en su día pero con IA, a ver qué sale
Un estudio de 2024 indica que sus dos jets privados realizaron unas 355 vuelos en ese año, acumulando unas 881 horas en el aire, lo cual generó aproximadamente 4.000 toneladas métricas de CO₂.
Un estudio de ONG informa que esos jets juntos pueden emitir unas 5.497 toneladas de CO₂ por año, lo que equivaldría a cientos de años de emisiones de una persona promedio.
m.economictimes.com/news/international/us/worlds-richest-man-elon-musk