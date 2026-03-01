edición general
Elon Musk advierte el fin de una profesión: “para finales de 2026 ni siquiera habrá que preocuparse por ella”

Elon Musk ha lanzado una advertencia a los programadores, asegurando que les queda menos de un año para cambiar de trabajo, porque el desarrollo tecnológico los puede dejar sin empleo. El CEO de Tesla y SpaceX sostiene que la programación, tal como se conoce hoy, está sentenciada a desaparecer, reemplazada por sistemas de inteligencia artificial capaces de generar código optimizado desde simples instrucciones en lenguaje natural.

manbobi #2 manbobi
Si atendemos a las previsiones de Musk en el pasado, eso que dice NO va a ocurrir.
2
yemeth #14 yemeth
#2 Lo archivaré junto a lo de las bases en marte y los tubitos esos por los que nos iban a disparar en cápsulas.
0
manbobi #15 manbobi
#14 Y las tejas solares, optimus, los robotaxis, la conducción autónoma, el camión eléctrico, el roadster...
1
#8 Tensk
Sí porque los sistemas críticos, desde bancos a sanidad pasando por seguridad nacional, van a estar programados por IA, di que sí, sin ninguna vigilancia ni control.

Me lo creo todo.
1
elmileniarismovaallegar #5 elmileniarismovaallegar
Que se busquen un trabajo relacionado con la exploración de Marte...:troll:
2
cosmonauta #13 cosmonauta
Si lo dice Musk, me quedo mucho más tranquilo. Nos queda curro por años.
1
joffer #18 joffer
La gente apenas lee y aún peor escribe. Le quedan mucho años a los programadores
0
Connect #17 Connect
Yo hacía años que no programaba. Ahora con la IA me he puesto de nuevo. Mucho más rápido que los programadores y mucho más volumen de trabajo. Y sin depender de cuándo me pueden hacer lo que sea.

A los programadores les queda poco. Si gente sin muchos conocimientos ya hacemos lo de ellos, en unos meses con el desarrollo al que va la IA, aun será mas agravante.
0
lonnegan #12 lonnegan
#9 El tipo de la carta explicaba que ahora mismo la IA que aún no vemos, ya es capaz de programar una aplicación, someterla a infinitos test buscando fallos y corregirlos ella misma
0
lonnegan #4 lonnegan *
Pues yo he leído la carta abierta de un tipo que estaba metido en el desarrollo de la IA y viene a decir algo parecido. De hecho dice que lo que vemos ahora de IA tiene meses de retraso, que la velocidad de los avances es exponencial y que lo que están viendo en tiempo real ni nos lo imaginamos. Puede ser que quien domine como usar la IA no se quede sin trabajo, pero el pica-código va a pasar a mejor vida si osi.
0
antesdarle #9 antesdarle
#4 yo sinceramente no dejaría a una IA hacer todo el proceso sin supervisión humana, y me cuesta creer que este año el trabajo como programador se extinga como tal.
0
eltxoa #10 eltxoa
los lenguajes de programación son una herramienta intermedia entre el código máquina / assembler y el lenguaje humano. Si con lenguaje humano directamente puedes construir aplicaciones, no necesitas aprender un código intermedio para a hablar con el hardware.

Y sobre el lenguaje humano, pues hay mucha gente por ahí pacaz de expresarse adecuadamente :troll:
0
PauMarí #16 PauMarí
#10 siempre y cuando sepas como funciona ese hardware, ése punto es más importante de lo que parece y parece que nadie le esté dando importancia. Luego las cosas no salen como querías y no entiendes porqué....
0
#1 CrudaVerdad
Yo sé que lo de Elon Musk es una exageración total, irreal y hasta estúpida. Pero el gran problema es que envía ese mensaje y puede poner en peligro los salarios o la estabilidad laboral de los desarrolladores de software
0
eltoloco #3 eltoloco *
#1 al contrario, estos mensajes son buenos para los programadores actuales, porque a corto plazo van a provocar que menos gente estudie programación, y a medio plazo va a significar menos programadores para la misma demanda de trabajo, y por lo tanto mejores condiciones laborales.

Porque la realidad es que cualquiera que se dedique a programar a un nivel de “seniority” medio o alto, sabe perfectamente que las IAs no suponen el más mínimo riesgo para nuestros puestos de trabajo, pues el vibe…   » ver todo el comentario
2
frankiegth #6 frankiegth *
#1. La voto sensacionalista por no votarla spam. No es nada personal, es solo que no soporto las profecias autocumplidas y exageradas de este individuo al que sus coches con piloto automático se siguen estampando o funcionando como hornos funerarios al incendian sus baterias con las puertas bloquedadas.
1
frankiegth #7 frankiegth
Edit #6. #1. "...o funcionando como hornos funerarios al incendiarse sus baterias con las puertas bloquedadas..."
0
#11 Pitufo
La profesión que está en vías de extinción es la de gilipollas mayor del planeta, solo hay una plaza y la tiene ocupada.
0

