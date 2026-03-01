Elon Musk advierte el fin de una profesión: “para finales de 2026 ni siquiera habrá que preocuparse por ella”

Elon Musk ha lanzado una advertencia a los programadores, asegurando que les queda menos de un año para cambiar de trabajo, porque el desarrollo tecnológico los puede dejar sin empleo. El CEO de Tesla y SpaceX sostiene que la programación, tal como se conoce hoy, está sentenciada a desaparecer, reemplazada por sistemas de inteligencia artificial capaces de generar código optimizado desde simples instrucciones en lenguaje natural.
| etiquetas: programadores en extinción , elon musk
Me lo creo todo.
A los programadores les queda poco. Si gente sin muchos conocimientos ya hacemos lo de ellos, en unos meses con el desarrollo al que va la IA, aun será mas agravante.
Y sobre el lenguaje humano, pues hay mucha gente por ahí pacaz de expresarse adecuadamente
Porque la realidad es que cualquiera que se dedique a programar a un nivel de “seniority” medio o alto, sabe perfectamente que las IAs no suponen el más mínimo riesgo para nuestros puestos de trabajo, pues el vibe… » ver todo el comentario