Elon Musk advierte el fin de una profesión: “para finales de 2026 ni siquiera habrá que preocuparse por ella”

Elon Musk ha lanzado una advertencia a los programadores, asegurando que les queda menos de un año para cambiar de trabajo, porque el desarrollo tecnológico los puede dejar sin empleo. El CEO de Tesla y SpaceX sostiene que la programación, tal como se conoce hoy, está sentenciada a desaparecer, reemplazada por sistemas de inteligencia artificial capaces de generar código optimizado desde simples instrucciones en lenguaje natural.