“Ella era el cerebro y Maduro, la fuerza”: cuál era el papel de Cilia Flores en Venezuela

“Ella era el cerebro y Maduro, la fuerza”: cuál era el papel de Cilia Flores en Venezuela

La mujer de Nicolás Maduro ejercía mucho más poder que el de una simple primera dama y tomaba decisiones políticas en el Gobierno de su esposo

LinternaGorri #2 LinternaGorri *
Preparando la causa? Cilia Flores, la imaginaria lider del imaginario cártel de los soles, hoy en su medio de "izquierdas" favorito.
Así nos va...
sleep_timer #1 sleep_timer
Lo de que Maduro no era el cerebro lo sospechaba hasta mi hamster.
