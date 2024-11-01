Las élites europeas se espantan ante la NSS de Trump sin entender el fondo del asunto [en]

La publicación de la más reciente Estrategia de Seguridad Nacional (U.S. National Security Strategy - NSS) de los Estados Unidos ha provocado un revelador colapso entre la clase política y los think tanks europeos. De Berlín a Bruselas y Varsovia, el estribillo es el mismo: un lamento desconcertado por el hecho de que los Estados Unidos parezcan anteponer sus propios intereses y ya no estén dispuestos a desempeñar el papel que se les ha asignado como garantes incondicionales de la seguridad de Europa.
| etiquetas: estado unidos , unión europea , europa , belicismo
Algunos dicen que ese mundo murio con el 2001, porque se demostro que nuevos enemigos se alzaban.
China es el siguiente.
Rusia, es solo el vecino gruñon y mala hostia.
Y vienen mas
Los "salvadores" de vox, lepen, brexiteers y demas mierda fascista no lo lograran.
Karma bien merecido
Se han encargado de resucitar al enemigo.
EEUU si no tiene enemigos los fabrica.
Pero en esa peli de los primeros seal entrando en afganistan luego del 9/11, se ve un clip donde putin avisaba a bush de lo que podia venir.
Si eso paso de verdad, la cagada gringa fue epica.
Son como el mayordomo que interpretaba Samuel L Jackson en Django Desencadenado.
Sería importante saber que nos señalaran a quien tenemos que odiar.
De la película "Pequeños guerreros" en la reunión de los directivos de la empresa juguetera: "¿Qué necesita un ejército?...¿armas, uniformes?...no, lo único que necesita es una cosa: ¡enemigos!"