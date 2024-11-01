Las élites europeas se espantan ante la NSS de Trump sin entender el fondo del asunto [en]

La publicación de la más reciente Estrategia de Seguridad Nacional (U.S. National Security Strategy - NSS) de los Estados Unidos ha provocado un revelador colapso entre la clase política y los think tanks europeos. De Berlín a Bruselas y Varsovia, el estribillo es el mismo: un lamento desconcertado por el hecho de que los Estados Unidos parezcan anteponer sus propios intereses y ya no estén dispuestos a desempeñar el papel que se les ha asignado como garantes incondicionales de la seguridad de Europa.