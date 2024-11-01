Las élites europeas se espantan ante la NSS de Trump sin entender el fondo del asunto [en]

edición general
La publicación de la más reciente Estrategia de Seguridad Nacional (U.S. National Security Strategy - NSS) de los Estados Unidos ha provocado un revelador colapso entre la clase política y los think tanks europeos. De Berlín a Bruselas y Varsovia, el estribillo es el mismo: un lamento desconcertado por el hecho de que los Estados Unidos parezcan anteponer sus propios intereses y ya no estén dispuestos a desempeñar el papel que se les ha asignado como garantes incondicionales de la seguridad de Europa.

azathothruna
Se acabo el chiringuito de vivir a cuerpo de rey mientras los gringos los "defendian" de los malvados rusos.
Algunos dicen que ese mundo murio con el 2001, porque se demostro que nuevos enemigos se alzaban.
China es el siguiente.
Rusia, es solo el vecino gruñon y mala hostia.
Y vienen mas :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
Los "salvadores" de vox, lepen, brexiteers y demas mierda fascista no lo lograran.
Karma bien merecido
obmultimedia
#2 Nos defendian de un enemigo imaginario.
aPedirAlMetro
#3 Veniamos con buenas relaciones con Rusia, y lo pudrieron todo.
Se han encargado de resucitar al enemigo.
obmultimedia
#4 Todo es culpa de EEUU, consiguió su guerra "ad doc" entre Ucrania y Rusia para mandarlo todo por los aires (como el sabotaje a NordStream 2) teniendo a su titere ucraniano para provocar a Rusia esa invasion tan ansiada para justificar la venta de material militar.
EEUU si no tiene enemigos los fabrica.
azathothruna
#4 No se si sera cierto.
Pero en esa peli de los primeros seal entrando en afganistan luego del 9/11, se ve un clip donde putin avisaba a bush de lo que podia venir.
Si eso paso de verdad, la cagada gringa fue epica.
HeilHynkel
La pedrá que tienen los OTANeros es considerable.

Son como el mayordomo que interpretaba Samuel L Jackson en Django Desencadenado.
#6
Garantes de la seguridad en Europa contra los ataques de quién.
Sería importante saber que nos señalaran a quien tenemos que odiar.

De la película "Pequeños guerreros" en la reunión de los directivos de la empresa juguetera: "¿Qué necesita un ejército?...¿armas, uniformes?...no, lo único que necesita es una cosa: ¡enemigos!"
