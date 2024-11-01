La élite narcoterrorista ¿Por qué Marco Rubio está tan empeñado en volver a crear el Irán-Contras?

Cuando Univision dio a conocer la noticia de sus vínculos con el negocio de Cicilia en 2011, el equipo de Rubio declaró la guerra a toda la cadena, primero enviando a sustitutos como Ana Navarro para presionar a los ejecutivos para que archivaran la noticia, y luego convenciendo a una serie de otros políticos republicanos para que boicotearan su debate con la premisa sin sentido de que la cadena había intentado utilizar la información sobre su cuñado como «chantaje» con el fin de «extorsionarle» para que concediera una entrevista.