edición general
14 meneos
20 clics
El escándalo de la administración de Ronald Reagan y como vendieron armas a Irán para financiar a los Contras en Nicaragua

El escándalo de la administración de Ronald Reagan y como vendieron armas a Irán para financiar a los Contras en Nicaragua  

El escándalo de la administración de Ronald Reagan y como vendieron armas a Irán para financiar a los Contras en Nicaragua.

| etiquetas: iran contra , intervenciones gringas , ronald reagan
11 3 3 K 104 politica
4 comentarios
11 3 3 K 104 politica
sotillo #1 sotillo
La derecha y sus millones de muertos
0 K 11
powernergia #4 powernergia
EEUU el mayor desestabilizador mundial, nunca falta en todas las guerras a cualquier nivel.

Nuestro aliado.
0 K 11
Barney_77 #2 Barney_77 *
Este tío es un payaso propagandista. No digo que ellos lo hayan hecho bien, pero sus amigos no han sido hermanitas de la caridad...
0 K 11
carakola #3 carakola
#2 Para payasada tu comentario: difamación a un buen comunicador y ¿lo segundo qué mierdas es? ¿Equidistancia?, ¿y tu más? ¿principio de transposición? A ver si el payaso no es Jeremy... xD Menos comentarios de mierda y zascas vacíos propios de las redes sociales y más comentarios que aporten.
1 K 31

menéame