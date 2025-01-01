·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5380
clics
Cuando la inmigración ilegal la hacíamos los españoles
4802
clics
Marta Rivera de la Cruz usa la carta de las cañas de Madrid tras ver las alabanzas a las fuentes públicas de Bilbao y se lleva un rapapolvo tuitero
3887
clics
Esperanza Aguirre, más "negacionista del cambio climático" que nunca, se lleva el zasca de un científico en directo
3761
clics
Ucrania está viendo llegar objetos a 500 km/h. Rusia ha convertido su arma más letal en un monstruo a velocidad de crucero
3749
clics
Malditos genocidas
más votadas
354
India suspende sus planes de comprar armas estadounidenses tras los aranceles impuestos por Trump (inglés)
576
Actriz de Harry Potter afirma que “Hitler ganó” al convertir a los judíos en lo que él representaba
339
Mueren 32 perros por inanición tras ser abandonados sin agua ni comida en Badajoz
393
Exclusiva: Rubio ordena a diplomáticos estadounidenses lanzar una campaña de lobby contra la ley tecnológica europea (inglés)
205
La Fiscalía pide que Justicia indemnice a Garzón y cumpla con el dictamen de la ONU que calificó de “arbitraria” su inhabilitación
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
20
clics
El escándalo de la administración de Ronald Reagan y como vendieron armas a Irán para financiar a los Contras en Nicaragua
El escándalo de la administración de Ronald Reagan y como vendieron armas a Irán para financiar a los Contras en Nicaragua.
|
etiquetas
:
iran contra
,
intervenciones gringas
,
ronald reagan
11
3
3
K
104
politica
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
3
K
104
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
sotillo
La derecha y sus millones de muertos
0
K
11
#4
powernergia
EEUU el mayor desestabilizador mundial, nunca falta en todas las guerras a cualquier nivel.
Nuestro aliado.
0
K
11
#2
Barney_77
*
Este tío es un payaso propagandista. No digo que ellos lo hayan hecho bien, pero sus amigos no han sido hermanitas de la caridad...
0
K
11
#3
carakola
#2
Para payasada tu comentario: difamación a un buen comunicador y ¿lo segundo qué mierdas es? ¿Equidistancia?, ¿y tu más? ¿principio de transposición? A ver si el payaso no es Jeremy...
Menos comentarios de mierda y zascas vacíos propios de las redes sociales y más comentarios que aporten.
1
K
31
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Nuestro aliado.