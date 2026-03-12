Elisenda Alamany (ERC) usa electoralmente el “gran reemplazo” para criticar los supermercados 24 horas en Barcelona

“Estamos viviendo un gran reemplazo”. De forma directa y delante de un supermercado 24 horas, Elisenda Alamany, inicia otro de sus vídeos de campaña como candidata de ERC a la alcaldía de Barcelona. “Hablo de la sustitución de nuestros comercios, de los sitios históricos, de los espacios con identidad de nuestra ciudad...”. “Tanta historia para acabar, a velocidad extrema –valga la redundancia–, en el diccionario de la extrema derecha y haciendo vídeos con teorías de la conspiración", señala en Instagram Ruben Wagensberg, exdiputado de ERC.
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Hablas con muchos pequeños empresarios y les queda menos de un 5% de beneficios antes de impuestos.
Calculas las horas y el capital invertido y el retorno es una mierda pinchada en un palo. Te viene una hostia grande y te arruinas literalmente.
Estos supermercados son de personas que viven allí. Vas a las 9 de la mañana y està el propietario, vas a las 11 de la noche y igual. No es criticable, lo criticable es lo que están haciendo a los autónomos y pequeños empresarios.
Edit: me tiene ignorado, ahora entiendo su ignorancia