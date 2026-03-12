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Elisenda Alamany (ERC) usa electoralmente el “gran reemplazo” para criticar los supermercados 24 horas en Barcelona

Elisenda Alamany (ERC) usa electoralmente el “gran reemplazo” para criticar los supermercados 24 horas en Barcelona

“Estamos viviendo un gran reemplazo”. De forma directa y delante de un supermercado 24 horas, Elisenda Alamany, inicia otro de sus vídeos de campaña como candidata de ERC a la alcaldía de Barcelona. “Hablo de la sustitución de nuestros comercios, de los sitios históricos, de los espacios con identidad de nuestra ciudad...”. “Tanta historia para acabar, a velocidad extrema –valga la redundancia–, en el diccionario de la extrema derecha y haciendo vídeos con teorías de la conspiración", señala en Instagram Ruben Wagensberg, exdiputado de ERC.

| etiquetas: elisenda alamany , erc , gran reemplazo , barcelona , cataluña
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8 comentarios
6 1 0 K 86 actualidad
pepel #2 pepel
En los años 70 Barcelona ya tenía comercios 24-H.
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woody_alien #6 woody_alien
#2 Y gasolineras.
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#5 Suleiman
Reemplazo de locales de barrio por súpers 24h y cadenas...
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
por qué no te pones delante de un Lidl, un Carrefour, un Corte Inglés o un Zara, valiente? ése es el gran reemplazo, el de las grandes empresas multinacionales contra los pequeños comercios. deja de joder a pequeños trabajadores autónomos que bastante tienen con verse obligados a autoexplotarse. qué poca vergüenza... Gabriel Rufián está de acuerdo con esto? idos a cagar!
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#8 Nouveau
#1 el problema es la carga fiscal y documental al pequeño empresario/autonomo. Al final no vives, sobrevives y por lo que te queda muchas veces sale más a cuenta ir a trabajar por cuenta ajena y olvidarse de problemas.

Hablas con muchos pequeños empresarios y les queda menos de un 5% de beneficios antes de impuestos.

Calculas las horas y el capital invertido y el retorno es una mierda pinchada en un palo. Te viene una hostia grande y te arruinas literalmente.

Estos supermercados son de personas que viven allí. Vas a las 9 de la mañana y està el propietario, vas a las 11 de la noche y igual. No es criticable, lo criticable es lo que están haciendo a los autónomos y pequeños empresarios.
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LinternaGorri #7 LinternaGorri *
#_1 igual si leyeras el artículo...


Edit: me tiene ignorado, ahora entiendo su ignorancia
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#3 thekeeper
Porque ultimamente todo me parece de derechas {0x1f602}
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JackNorte #4 JackNorte *
#3 Ni tan siquiera es derecha , es ataque a minorias. Que la ultraderecha sea mas proclive a ello y es otra cosa.
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menéame