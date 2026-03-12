Elisenda Alamany (ERC) usa electoralmente el “gran reemplazo” para criticar los supermercados 24 horas en Barcelona

“Estamos viviendo un gran reemplazo”. De forma directa y delante de un supermercado 24 horas, Elisenda Alamany, inicia otro de sus vídeos de campaña como candidata de ERC a la alcaldía de Barcelona. “Hablo de la sustitución de nuestros comercios, de los sitios históricos, de los espacios con identidad de nuestra ciudad...”. “Tanta historia para acabar, a velocidad extrema –valga la redundancia–, en el diccionario de la extrema derecha y haciendo vídeos con teorías de la conspiración", señala en Instagram Ruben Wagensberg, exdiputado de ERC.