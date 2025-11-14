Elisa Mouliáa tras el procesamiento de Íñigo Errejón por agresión sexual: "Durante meses he sido objeto de campañas para desacreditarme"

Elisa Mouliaá rompe su silencio tras el procesamiento de Íñigo Errejón: “Durante meses he sido objeto de bulos, ruido y campañas destinadas a desacreditarme. Hoy, con el procesamiento, queda claro que ninguna estrategia de propaganda puede sustituir al análisis riguroso de las pruebas.”, dijo. “No ha sido un trayecto sencillo. He soportado una presión pública que ninguna mujer debería enfrentar por ejercer su derecho a denunciar." La verdad ni se compra ni se intimida. Resiste, avanza y, cuando llega el momento, se abre paso con fuerza" añadió
Pero vamos, ser estúpida no significa que no pueda ser víctima de una agresión (aunque con los datos conocidos, yo lo dudo bastante).
Puedo entender que ante dudas razonables, se llegue a juicio. Y es un hecho que hubo sexo, la duda es si fue consentido.
Pero lo dicho antes, por lo que se conoce, no lo parece, ya que hasta su psicóloga ha dicho que no le había comentado el tema, por lo que no debía entender que le afectase en su momento (y si no te afecta una agresión sexual, dudo que sea agresión sexual).
Con la condena podrá hacer unas declaraciones así.