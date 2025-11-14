edición general
Elisa Mouliáa tras el procesamiento de Íñigo Errejón por agresión sexual: "Durante meses he sido objeto de campañas para desacreditarme"

Elisa Mouliáa tras el procesamiento de Íñigo Errejón por agresión sexual: "Durante meses he sido objeto de campañas para desacreditarme"

Elisa Mouliaá rompe su silencio tras el procesamiento de Íñigo Errejón: “Durante meses he sido objeto de bulos, ruido y campañas destinadas a desacreditarme. Hoy, con el procesamiento, queda claro que ninguna estrategia de propaganda puede sustituir al análisis riguroso de las pruebas.”, dijo. “No ha sido un trayecto sencillo. He soportado una presión pública que ninguna mujer debería enfrentar por ejercer su derecho a denunciar." La verdad ni se compra ni se intimida. Resiste, avanza y, cuando llega el momento, se abre paso con fuerza" añadió

| etiquetas: elisa mouliáa , iñigo errejón , agresión sexual
mente_en_desarrollo
No bonita, te desacreditas sola cada vez que abres la boca.

Pero vamos, ser estúpida no significa que no pueda ser víctima de una agresión (aunque con los datos conocidos, yo lo dudo bastante).
22
Katos
#3 después de la pantomima de declaraciones y las absurdeces que se dijeron en el juicio es acojonante que esto siga para adelante.
3
mente_en_desarrollo
#5 Ahí no me meto.

Puedo entender que ante dudas razonables, se llegue a juicio. Y es un hecho que hubo sexo, la duda es si fue consentido.

Pero lo dicho antes, por lo que se conoce, no lo parece, ya que hasta su psicóloga ha dicho que no le había comentado el tema, por lo que no debía entender que le afectase en su momento (y si no te afecta una agresión sexual, dudo que sea agresión sexual).
2
obmultimedia
#5 "El que pueda hacer, que haga".
2
anarion321
Campañas que, generalmente, han consistido en publicar los hechos del caso y sus propias declaraciones.

www.eleconomista.es/informalia/famosos/noticias/13461722/07/25/el-audi
5
Katos
La de dejo a mi hija y me voy a una fiesta de groupi de político , y la de las presas de agua de la ONU para los muertos de la Dana de Valencia y Albacete. Dice que no la desprestigieis...

Por cierto dos o matrículas iguales voy a denunciar
4
MoñecoTeDrapo
#6 Dejó a su hija con los abuelos. No hay nada reprochable ahí.
0
plutanasio
#9 y el abuelo le dijo que la niña tenía fiebre y ella decidió ir a la casa de milhouse
1
MoñecoTeDrapo
#10 La niña tenía fiebre pero estaba en casa de sus abuelos, no a la intemperie recogiendo aceitunas.
2
Andreham
Celebrando el procesamiento simplemente se celebra la instrumentalizacion política de la justicia.

Con la condena podrá hacer unas declaraciones así.
3
NoMeVeas
Sigo pensando lo mismo, y, añado, la "justicia" española ha perdido completamente el norte. Los jueces españoles , son de facto, criminales de delitos de lesa humanidad por ser participes de esta destruccion absoluta del estado de derecho.
0
Macnulti_reencarnado
Yo si te creo, Mouliaaaaaaaá.
0

