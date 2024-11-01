·
·
Elisa Mouliaá, sobre la petición de la Fiscalía de archivar el caso 'Errejón': "Estarán hasta arriba de casos, pero hay pruebas sólidas"
La actriz ha vinculado la petición de la Fiscalía con los escándalos de acoso sexual en el seno del PSOE.
etiquetas:
mouliaá
errejón
6
0
3
K
70
actualidad
11 comentarios
6
0
3
K
70
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Fartón_Valenciano
Bueno, yo después de oír los audios donde Elisa Mouliaá hablaba con una testigo y que además reconocía que Errejón no cometió un delito, tengo claro que este caso no se sostiene, espero que Errejón aprenda la lección...
6
K
70
#6
Sandman
#3
Ya desde la declaración que hizo el día de la denuncia, dando por bueno todo lo que decía, se veía que no había por dónde cogerlo. Luego ya entre que su psiquiatra reconoció que Mouliaa no estaba bien, que si lo de presionar a la amiga para que mintiera o se le caía el chiringo, o lo de que denunció porque el destino se lo dijo con dos motos con la misma matrícula...
4
K
58
#2
yarkyark
El negocio de esta esta en hablar y dar entrevistas, no en callarse.
3
K
52
#1
YSiguesLeyendo
el argumento para la petición de archivo de la Fiscalía es que se le acumulan los casos de este tipo y claro, tienen que seleccionar y descartar... no tiene un abogado que le cierre la boca?
2
K
45
#10
Raúl_Rattlehead
Y sigue con el puto circo, a esta se la suda el daño que haga a la causa que supuestamente defiende. Todo por la pasta y no doblar el lomo.
1
K
22
#7
Antipalancas21
Se le esta jodiendo el negocio de una indemnización a la Mouliaá, ya ni en las tv privadas le dan cabida, esa termina enchufada en una autonómica como el Canto.
0
K
19
#11
g3_g3
Si no presentarán tantas denuncias
nofalsas pero archivables
tendrían más tiempo para pedir el archivo de su demanda antes.
Muy raro que se lo tome tan bien. Que recurra el archivo si se produce.
Espero que Errejon la demande tras el previsible archivo.
0
K
13
#4
poxemita
"no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito"
Entiendo que eso debería dirimirse en un juicio, salvo, claro está que sea muy burdo.
"el organismo ha agregado que el político podría no haber sido consciente de que la "relación sexual" no era deseada por parte de la intérprete."
Normal cuando eres una persona sin formación de género.
Parece que la fiscalía se lo ha afinado.
0
K
12
#8
yarkyark
edit
0
K
12
#9
emepuntorajoy
Yo sí la creo. Quién es la fiscalía para dudar del testimonio de una víctima?
0
K
10
#5
odissey
*
Imagino que esta patochada y muchas de este estilo que se dan ultimamente nos va a costar bastante a los ciudadanos que la pagamos. Si no en dinero, si en que algún multireincidente con 15 detenciones pueda llegar a las 30 sin ser juzgado por el colapso que producen.
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
