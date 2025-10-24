Elisa Mouliaá: “No me arrepiento, creo que hice lo que debía”

Elisa Mouliaá tiene una sonrisa infinita y una naturalidad arrolladora. Ríe, se emociona y vuelve a sonreír. Llega contrariada porque le han cerrado su cuenta de Instagram, una “decisión arbitraria” que tiene la intención de luchar. Un año después de señalar por violencia machista al por entonces recién dimitido Íñigo Errejón, responde sin ambigüedades a todas las preguntas de Artículo14. “No me arrepiento”, deja claro desde el principio, a pesar del cuestionamiento público, el odio diario en redes, la escasez de trabajo, la traición de amig...