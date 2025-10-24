edición general
Elisa Mouliaá: “No me arrepiento, creo que hice lo que debía”

Elisa Mouliaá tiene una sonrisa infinita y una naturalidad arrolladora. Ríe, se emociona y vuelve a sonreír. Llega contrariada porque le han cerrado su cuenta de Instagram, una “decisión arbitraria” que tiene la intención de luchar. Un año después de señalar por violencia machista al por entonces recién dimitido Íñigo Errejón, responde sin ambigüedades a todas las preguntas de Artículo14. “No me arrepiento”, deja claro desde el principio, a pesar del cuestionamiento público, el odio diario en redes, la escasez de trabajo, la traición de amig...

Pertinax
Ni en Instagram la quieren.
Katos
Delito de calumnias y ya esta, multa de 400 € por ser mujer y a otra cosa.
Sandman
¿Cómo se va a arrepentir si fue una señal del destino por haber visto una moto dos veces en la misma mañana? <homer> ¡Es un hecho científico! </homer>
cenutrios_unidos
Es vergonzoso la poca pena que tiene para lo que le podia haber pasado a la parte contraria. Que se joda y sufra y piense en lo que ha hecho.
Antipalancas21
Sonrisa infinita y naturalidad arrolladora, sera para mentir y soltar mierda falsa.
ContinuumST
"Con él tengo ahora buena relación; incluso retiramos una denuncia por un episodio de violencia física para tener custodia compartida de mi hija."

No entiendo de estos temas, pero esta frase, afirmación o lo que sea, me ha llamado la atención.
javibaz
deja claro desde el principio, a pesar del cuestionamiento público, el odio diario en redes, la escasez de trabajo
Mucho ha trabajado desde entonces para lo poco profesional que es
ChatGPT
Normal, le ha dado la publicidad que buscaba y con ello, dinero, estoy seguro
CharlesBrowson
si al final le tendran que imponer una curatela como minimo :popcorn:
Samaritan
Esta chica no está bien.
Macnulti_reencarnado
Yo si te creo, Elisa.
GerardoSinMana
#8 y por eso estás solo y te matas a pajas cuál Pinocho de cera
Macnulti_reencarnado
#12 tú de dónde has salido, galán? Os reproducis por fision binaria o qué?
