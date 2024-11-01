edición general
Elisa Mouliaá arremete contra la Fiscalía tras retirarse de la causa contra Errejón: "¿Pero qué vergüenza es esta?"

La actriz ha reaparecido este viernes en sus redes sociales completamente indignada para informar sobre la última hora del Caso Errejón. "Tras retirarme del procedimiento el juez ha citado al acusado para recoger la citación a juicio oral el próximo martes y ha debido de haber un telefonazo porque ahora resulta que la Fiscalía no solo no le va a acusar sino que le va a defender". El juez había avisado a Mouliaá de que el documento presentado (para retirar la denuncia) no tendría validez al carecer de las firmas de abogado y procurador.

#2 tropezon *
La asociación ADIVE (Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada) ha confirmado este miércoles que mantendría la acusación popular contra Íñigo Errejón, así que el juicio seguiría de todas formas
Gadfly #1 Gadfly
Mira quién habla de vergüenza...
josde #4 josde
#1 No la tiene, pero es que el juez tampoco la tiene.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Mucho se habla de la salud mental, pero con esta señora por ejemplo, que se siga usando en intereses es tambien un maltrato psicologico, al final la figura del curator o tutor en tiempos venideros va a ser mas que necesaria por lo que hay que ir pensando en eso
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#3 ¿Y reconocer que ciertas mujeres intrumentalizan denuncias? Eso nunca va a ocurrir.
pitercio #9 pitercio
No sé tía, si a ti tampoco te interesa acusar...
elgranpilaf #6 elgranpilaf
Pensaba que estaba hablando de ella misma
maquingo #8 maquingo
Que se ponga las gafas amarillas del gilipollas ese del Atlético
#10 Kuruñes3.0
Esta es tan tonta como mala.
elmileniarismovaallegar #5 elmileniarismovaallegar
Más allá de que Errejón sea un baboso impresentable y de conducta reprobable, esta mujer no está bien...
