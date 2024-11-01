Elisa Mouliaá arremete contra la Fiscalía tras retirarse de la causa contra Errejón: "¿Pero qué vergüenza es esta?"

La actriz ha reaparecido este viernes en sus redes sociales completamente indignada para informar sobre la última hora del Caso Errejón. "Tras retirarme del procedimiento el juez ha citado al acusado para recoger la citación a juicio oral el próximo martes y ha debido de haber un telefonazo porque ahora resulta que la Fiscalía no solo no le va a acusar sino que le va a defender". El juez había avisado a Mouliaá de que el documento presentado (para retirar la denuncia) no tendría validez al carecer de las firmas de abogado y procurador.