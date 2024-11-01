·
Elisa Beni vuelve a ser retratada por la hemeroteca por su postura ante el aborto: "De principios, salvo si le pagas"
Las redes rescatan dos tuits a los que les separa año y medio pese al drástico cambio de opinión.
etiquetas
elisa beni
constitución
aborto
hemeroteca
#2
frg
Cuando veo a ésta me ocurre lo mismo que cuando aparece Ramoncín, que me pregunto a quien representan en la sociedad estos individuos haciendo de "tertulianos".
#1
senador
Que bien que ya no veo esta bocachancla en espacios normales. Siempre fue una resentida por no haber podido ser madre.
