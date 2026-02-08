edición general
Los elevados precios del turismo en España disparan los viajes al extranjero

Los visitantes extranjeros redujeron sus días de vacaciones en España, aunque su estancia les sale más cara que el año pasado, sobre todo por el repunte de precios en el norte peninsular y en Madrid

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El año pasado costaba lo mismo 1 semana en peñíscola yendo tu con el coche que irte al caribe con todo pagado

Estos son los de que había que ayudarles en pandemía
#2 Febrero2027 *
#1 Pues vete al Caribe o a Peñíscola. Fácil: si cuestan lo mismo,al que prefieras
#4 arreglenenlacemagico
#2 el viene a iluminar es el complejo de mesias llevado al extremo esta donald que paro 8 guerras y luego NPC que paro el genocidio de mercadona
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#2 Gracias chatgpt
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#1 lo dudo mucho
YSiguesLeyendo #9 YSiguesLeyendo *
a ver, ES FALSO: la diferencia es de salarios, muy bajos en Españita, tanto que sólo la clase media trabajadora extranjera se los puede permitir, eso lo dice todo de nuestra casta empresarial. además, para qué vas a subir sueldos a españoles que aumenten el consumo en tus hoteles si puedes aumentar ese consumo importando clientes extranjeros y manteniendo sueldos bajos? sabemos ya por qué el turismo y no los currantes migrantes son la causa de los bajos sueldos o hay que explicarlo con plátanos como si fuéramos monos? si no se importaran esos consumidores extranjeros no tendrían más remedio que subir sueldos para aumentar consumo, pero no necesitan hacer eso
#8 pirat
Y eso que los pobrecitos hoteles y viviendas turísticas disfrutan de un iva reducido del 10%.
TripleXXX #7 TripleXXX
El tiempo no creo que ayude mucho porque vaya racha...
#3 dclunedo
Eso es porque a los Españoles les va de puta madre y pueden viajar a todo trapo a cualquier sitio no a Peñíscola que es de pobres. Que se lo he oído decir a Perro... :troll:
