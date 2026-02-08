·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6189
clics
Franceses en su línea… xd
5924
clics
El modelo europeo eleva el riesgo: el río atmosférico del martes será de gran magnitud; predicción para España
5091
clics
Evolución mensual del volumen de nuevas preguntas en StackOverflow
4049
clics
Viñeta: Escoria
4783
clics
La imagen que resume una era: millones de libros en un almacén esperando a ser destruidos tras entrenar a una IA
más votadas
483
"¿Sabes dónde vivimos? Esto es España": el escándalo de las VPO de Alicante resume todos los males de la vivienda
513
76.475 valencianos esperaban una vivienda protegida mientras cargos del PP se repartieron las VPO de Alicante
331
David Martín, un ganadero contra la demagogia en el debate del lobo
641
Miguel Ángel Rodríguez trató de persuadir por carta a víctimas de las residencias de que la culpa era de Sánchez
381
Rufián iniciará “gira” con líderes de la izquierda
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
24
clics
Los elevados precios del turismo en España disparan los viajes al extranjero
Los visitantes extranjeros redujeron sus días de vacaciones en España, aunque su estancia les sale más cara que el año pasado, sobre todo por el repunte de precios en el norte peninsular y en Madrid
|
etiquetas
:
viaje
,
turismo
,
españa
5
1
2
K
40
ocio
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
2
K
40
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
El año pasado costaba lo mismo 1 semana en peñíscola yendo tu con el coche que irte al caribe con todo pagado
Estos son los de que había que ayudarles en pandemía
4
K
52
#2
Febrero2027
*
#1
Pues vete al Caribe o a Peñíscola. Fácil: si cuestan lo mismo,al que prefieras
0
K
6
#4
arreglenenlacemagico
#2
el viene a iluminar es el complejo de mesias llevado al extremo esta donald que paro 8 guerras y luego NPC que paro el genocidio de mercadona
0
K
8
#6
NPCMeneaMePersigue
#2
Gracias chatgpt
0
K
12
#5
Don_Pixote
#1
lo dudo mucho
0
K
8
#9
YSiguesLeyendo
*
a ver, ES FALSO: la diferencia es de salarios, muy bajos en Españita, tanto que sólo la clase media trabajadora extranjera se los puede permitir, eso lo dice todo de nuestra casta empresarial. además, para qué vas a subir sueldos a españoles que aumenten el consumo en tus hoteles si puedes aumentar ese consumo importando clientes extranjeros y manteniendo sueldos bajos? sabemos ya por qué el turismo y no los currantes migrantes son la causa de los bajos sueldos o hay que explicarlo con plátanos como si fuéramos monos? si no se importaran esos consumidores extranjeros no tendrían más remedio que subir sueldos para aumentar consumo, pero no necesitan hacer eso
0
K
12
#8
pirat
Y eso que los pobrecitos hoteles y viviendas turísticas disfrutan de un iva reducido del 10%.
0
K
9
#7
TripleXXX
El tiempo no creo que ayude mucho porque vaya racha...
0
K
8
#3
dclunedo
Eso es porque a los Españoles les va de puta madre y pueden viajar a todo trapo a cualquier sitio no a Peñíscola que es de pobres. Que se lo he oído decir a Perro...
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Estos son los de que había que ayudarles en pandemía