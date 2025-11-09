Elena Kostyuchenko: "No entendí ni advertí a mis lectores de que el fascismo siempre termina en guerra"

A Elena Kostyuchenko (Yaroslavl, 1987) el periodismo le cambió la vida. En la espera de una cita en el dentista leyó en el 'Novaya Gazeta'. La Rusia que ella creía conocer se le desmoronó. Allí, periodistas como Anna Politovskaya, describían un país que en la televisión no veía con su madre. Odió al medio independiente por mostrarle la realidad. Pero después tomó la decisión de trabajar allí para conocer y escribir sobre lo que nadie quería ver de su país. Esa decisión volvió a cambiarle la vida: fue golpeada, detenida y, finalmente, forzada a