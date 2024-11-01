edición general
El elemento que casi acaba con la vida en la Tierra [Ciencia de Sofá]

En el vídeo de hoy hablo de la Gran Oxidación. Uno de los capítulos más fascinantes de la historia de la Tierra. [Ciencia de Sofá]

Sadalsuud
No se si esta permitido o que, pero 10 minutos después de publicar, he editado y quitado 2 etiquetas, "vida primitiva" e "historia de la tierra" y las he sustituido por una sola, "tierra primitiva", que es justo lo que se ve en la foto de portada del video y además creo que es más acertada.
