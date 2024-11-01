edición general
Electrificar fábricas de alimentos, papel y químicos en EE. UU. podría evitar 1.300 millones de toneladas de CO2

Botellas de agua avanzan por una línea de envasado. Detrás de esa escena cotidiana hay agua caliente, vapor y calor de proceso trabajando sin descanso. Leche, cereales, cerveza, papel higiénico o lejía dependen de temperaturas constantes que, hoy por hoy, en la mayoría de fábricas estadounidenses siguen generándose quemando gas natural, carbón o fuel. Calor invisible, pero con una huella climática enorme. Cambiar combustible por electricidad podría reducir de forma inmediata y significativa esas emisiones en muchos sectores, según un informe.

Gry #5 Gry
Y utilizar esa misma electricidad para producir IA permitiría eliminar 1.300 millones de puestos de trabajo, lo que eliminaría mucho más CO2 por la perdida de poder adquisitivo de las familias.
pingON #1 pingON
pero eso es contraproducente para el ego de trump ..... que ganas tengo de que este individuo deje este mundo
tul #6 tul
#1 no es problema de ego, si los fabricantes de paneles y molinos le hubieran pagado mas que las petroleras actuaria a la inversa
ChatGPT #2 ChatGPT *
bueno, eso siempre que no produzcas la electricidad quemando dinosaurios, entonces las cuentas igual ya no son tan claras
#3 RaulUrdaci
#2 "el modelo parte de una condición clave: una red eléctrica prácticamente libre de emisiones a mitad de siglo, frente al 40 % actual. Electrificar sin descarbonizar la red sería un parche. Electrificar con renovables, una transformación real".
ChatGPT #4 ChatGPT
#3 pues eso, que no solo basta con electrificar, hay que hacer un 180º de las políticas actuales de su presidente...
