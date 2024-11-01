Electrificar fábricas de alimentos, papel y químicos en EE. UU. podría evitar 1.300 millones de toneladas de CO2

Botellas de agua avanzan por una línea de envasado. Detrás de esa escena cotidiana hay agua caliente, vapor y calor de proceso trabajando sin descanso. Leche, cereales, cerveza, papel higiénico o lejía dependen de temperaturas constantes que, hoy por hoy, en la mayoría de fábricas estadounidenses siguen generándose quemando gas natural, carbón o fuel. Calor invisible, pero con una huella climática enorme. Cambiar combustible por electricidad podría reducir de forma inmediata y significativa esas emisiones en muchos sectores, según un informe.
| etiquetas: electrificación , fábricas , co2