Electricidad: ¿por qué Italia paga más que nadie? ¿Y España (que ha aprovechado mejor la energía solar) menos?

Electricidad: ¿por qué Italia paga más que nadie? ¿Y España (que ha aprovechado mejor la energía solar) menos?

Traducción del artículo publicado en el diario Corriere della Sera: "Según un análisis del think tank energético Ember, el rápido crecimiento de la energía eólica y solar en España ha reducido en un 75% la influencia del gas y el carbón en los precios de la electricidad desde 2019 hasta la actualidad. España ha roto así el vínculo entre los precios de la electricidad y la volatilidad de los combustibles fósiles. Como consecuencia, el precio mayorista de la electricidad ha sido un 32% inferior a la media de la UE".

millanin
No nos preocupemos. Cuando gobierne el pp+vox estaremos a la cabeza de Europa en precio.
1
reithor
De Alessandro Volta y Luigi Galvani a esto.
0
Sergio_ftv
Pero esto no lo notan las familias, es solo macroeconomía, con la derecha se pagaría ese 32% de más, incluso se superaría, de esta manera me podría sentir de la alta suciedad.
0
hormiga_cartonera
Puto perro.
0

