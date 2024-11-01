Electricidad: ¿por qué Italia paga más que nadie? ¿Y España (que ha aprovechado mejor la energía solar) menos?

Traducción del artículo publicado en el diario Corriere della Sera: "Según un análisis del think tank energético Ember, el rápido crecimiento de la energía eólica y solar en España ha reducido en un 75% la influencia del gas y el carbón en los precios de la electricidad desde 2019 hasta la actualidad. España ha roto así el vínculo entre los precios de la electricidad y la volatilidad de los combustibles fósiles. Como consecuencia, el precio mayorista de la electricidad ha sido un 32% inferior a la media de la UE".