15
meneos
67
clics
Las eléctricas suspenden contratos de luz y gas a precio fijo a miles de clientes por la crisis en Irán
El sector energético se muestra pesimista ante la escalada del conflicto bélico en Oriente
etiquetas
guerra
iran
consumo
electricidad
12
3
2
K
125
actualidad
9 comentarios
12
3
2
K
125
actualidad
#1
YSiguesLeyendo
Facuo, se te acumula el trabajo, ,que lo de a precio fijo durante X años es M E N T I R A también... el oligopolio nos sigue robando!
4
K
42
#7
Rogue
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo público principal en España encargado de garantizar la competencia efectiva, regular los mercados y proteger a consumidores. Está adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Eoooooooo! Hay alguien?
1
K
22
#9
Suigetsu
*
Pues mira que este era uno de los argumentos más importantes que te vendían con las tarifas del mercado libre, que sus precios no dependían de la volatilidad.
Gracias por demostrarnos que eran argumentos de mierda.
0
K
11
#2
salchipapa77
Estoy con Curenergia con tarifa regulada desde hace un par de años y es una de las mayores decisiones que he tomado en mi vida.
1
K
11
#5
berkut
#2
De gas o de luz?
0
K
10
#8
salchipapa77
#5
Ambas
0
K
7
#3
giputxilandes
Esto no puede ser legal...
0
K
10
#4
Dene
#3
si pagan las indemnizaciones (de mierda) que aparecerán en la letra pequeña del contrato, seguro que un juez se lo afina
0
K
12
#6
Cuchifrito
#3
Si leéis el artículo, solo hablan de no admitir nuevos clientes. De momento al menos, el titular es sensacionalista
2
K
30
