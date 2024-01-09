edición general
Las eléctricas siguen su batalla contra Red Eléctrica y la señalan por no hacer bien su trabajo

El modelo actual de gestión de la red se ha quedado obsoleto. “La operación reforzada de REE no es una solución de largo plazo. Al contrario, impide la integración de las energías renovables, limita la flexibilidad del sistema y encarece los costes del suministro”. Aelec reclama medidas urgentes para revertir esta situación. La primera pasa por implementar el control dinámico de tensión, previsto en el Procedimiento de Operación 7.4, que permitiría gestionar consignas en tiempo real y mejorar el control del sistema sin necesidad de grandes inve

#3 sorecer
Muy bien. Pero que lo paguen las compañias que tienen beneficios de 5.000 millones de euros y no con los impuestos de la gente. Que a mí, la empresa privada me parece genial, pero no solo para socializar las perdidas y privatizar beneficios. Que eso es tener mucho morro.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Incremento del coste por restricciones técnicas:
2025 - 2.000 millones previstos
2024 - 1.125
2023 - 915
2022 - 476
2021 - 417  media
#5 Drazul
#4 ¿Pero es un coste real o se trata de nuevo de "no ganar tanto como esperan"?
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Es un coste real para regular la tensión en las redes y dar estabilidad frente a las variaciones de tensión, y de las variaciones generación que provocan las que no son regulables y que REE no tiene control sobre su generación, menores de 30MW y menores de 5MW

Cosa que #2 tampoco saben.
Ya que privatizar beneficios y socializar externalidades es lo que se está haciendo con las que no hacen control de tensión, la asincronas eolica y fotovoltaica, ni control de generación las < 5MW
#2 mikhailkalinin
Ya, pero esos costes los tienen que asumir las eléctricas, que tienen unos márgenes de beneficios obscenos, pedazo de capullos. Y es que cuando se promocionan en bolsa no lo disimulan, es más, se vanaglorian.
#1 sorrillo
La que están liando las renovables :troll:
