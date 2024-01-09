Las eléctricas siguen su batalla contra Red Eléctrica y la señalan por no hacer bien su trabajo

El modelo actual de gestión de la red se ha quedado obsoleto. “La operación reforzada de REE no es una solución de largo plazo. Al contrario, impide la integración de las energías renovables, limita la flexibilidad del sistema y encarece los costes del suministro”. Aelec reclama medidas urgentes para revertir esta situación. La primera pasa por implementar el control dinámico de tensión, previsto en el Procedimiento de Operación 7.4, que permitiría gestionar consignas en tiempo real y mejorar el control del sistema sin necesidad de grandes inve