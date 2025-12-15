edición general
8 meneos
34 clics
Las elecciones en Chile demuestran que la moderación es un vicio imperdonable

Las elecciones en Chile demuestran que la moderación es un vicio imperdonable

En tiempos tan inmoderados como éstos, de crisis capitalista y ofensiva imperialista pendiente sobre las cabezas de nuestros pueblos, la moderación lejos de ser una virtud se convierte en un vicio

| etiquetas: chile , moderación , democracia
7 1 2 K 10 opinion
8 comentarios
7 1 2 K 10 opinion
plutanasio #5 plutanasio
El candidato más votado de la historia de Chile, cómo hemos llegado a esto?.
1 K 29
#6 Robe7064
#5 La última vez que no ganó la oposición fue el 2006, cuando Ricardo Lagos (socialista) le entregó la banda a Michelle Bachelet (socialista).

El pronóstico es que si esta ve no pasa nada raro, como que KKKast lograra mejorar en serio la seguridad sin establecer un estado policial o mejorara el balance de las cuentas sin reducir beneficios sociales, su gobierno va a tener el mismo 60-70% de rechazo de los anteriores a pesar de sus logros y la elección del 2030 va a ser entre Boric (izquierda postmoderna) y Parisi (centroderecha populista).
0 K 8
#7 Katos
#5 culpando a la mitad de la sociedad de todo, negando una vida digna de los jóvenes, y pensando que por poner bancos morados te van a votar.

La gente quiere vivir bien y crear una familia no que le digan a cada rato lo malo que es por ser lo que es, o pensar que a todas las mujeres les sale la bondad del coño.

Ahhh no que es la ultraderecha que te engaña y es populista.
0 K 5
plutanasio #8 plutanasio
#7 Y la inseguridad que se ha disparado, de ser el faro de sudamérica a subir la criminalidad año a año. Esa es la clave que me cuentan mis amigos chilenos para que haya ganado. Ya veremos si hace algo o se queda en saco roto.
0 K 18
Priorat #2 Priorat *
Demuestran justo lo contrario las elecciones. Cuando se han visto obligados a escoger entre los dos radicales han escogido ultraderecha.

De hecho demuestra que en la radicalidad la izquierda sale perdiendo. Donde sale ganando es en la moderación.
3 K 18
Fran_Ramos #3 Fran_Ramos
vuelve la corbata chilena...
0 K 7
#4 crissis
Pues mi conclusión es exactamente la opuesta.

Si la respuesta de la izquierda va a ser seguir llamando equidistante a todo el que sea moderado, va a espantar a medio electorado.
0 K 6
Findeton #1 Findeton
Lo ideal es ser radicalmente liberal.
5 K -14

menéame