8
meneos
34
clics
Las elecciones en Chile demuestran que la moderación es un vicio imperdonable
En tiempos tan inmoderados como éstos, de crisis capitalista y ofensiva imperialista pendiente sobre las cabezas de nuestros pueblos, la moderación lejos de ser una virtud se convierte en un vicio
etiquetas
chile
moderación
democracia
7
1
2
10
opinion
#5
plutanasio
El candidato más votado de la historia de Chile, cómo hemos llegado a esto?.
1
29
#6
Robe7064
#5
La última vez que no ganó la oposición fue el 2006, cuando Ricardo Lagos (socialista) le entregó la banda a Michelle Bachelet (socialista).
El pronóstico es que si esta ve no pasa nada raro, como que KKKast lograra mejorar en serio la seguridad sin establecer un estado policial o mejorara el balance de las cuentas sin reducir beneficios sociales, su gobierno va a tener el mismo 60-70% de rechazo de los anteriores a pesar de sus logros y la elección del 2030 va a ser entre Boric (izquierda postmoderna) y Parisi (centroderecha populista).
0
8
#7
Katos
#5
culpando a la mitad de la sociedad de todo, negando una vida digna de los jóvenes, y pensando que por poner bancos morados te van a votar.
La gente quiere vivir bien y crear una familia no que le digan a cada rato lo malo que es por ser lo que es, o pensar que a todas las mujeres les sale la bondad del coño.
Ahhh no que es la ultraderecha que te engaña y es populista.
0
5
#8
plutanasio
#7
Y la inseguridad que se ha disparado, de ser el faro de sudamérica a subir la criminalidad año a año. Esa es la clave que me cuentan mis amigos chilenos para que haya ganado. Ya veremos si hace algo o se queda en saco roto.
0
18
#2
Priorat
Demuestran justo lo contrario las elecciones. Cuando se han visto obligados a escoger entre los dos radicales han escogido ultraderecha.
De hecho demuestra que en la radicalidad la izquierda sale perdiendo. Donde sale ganando es en la moderación.
3
18
#3
Fran_Ramos
vuelve la corbata chilena...
0
7
#4
crissis
Pues mi conclusión es exactamente la opuesta.
Si la respuesta de la izquierda va a ser seguir llamando equidistante a todo el que sea moderado, va a espantar a medio electorado.
0
6
#1
Findeton
Lo ideal es ser radicalmente liberal.
5
-14
8
