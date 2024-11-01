ELA pide equiparar la exigencia del euskera y del castellano en el empleo público

El responsable de euskera de ELA, Pello Igeregi, ha trasladado al Parlamento Vasco la opinión del sindicato sobre los cambios en la Ley de Empleo Público. Igeregi ha reivindicado el derecho de toda la ciudadanía y de todos los trabajadores y trabajadoras a utilizar el euskera en las administraciones en todo momento. También ha defendido “establecer programas de euskaldunización y estabilización de todas las plantillas eventuales actuales para lograrlo”.