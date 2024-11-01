ELA pide equiparar la exigencia del euskera y del castellano en el empleo público

El responsable de euskera de ELA, Pello Igeregi, ha trasladado al Parlamento Vasco la opinión del sindicato sobre los cambios en la Ley de Empleo Público. Igeregi ha reivindicado el derecho de toda la ciudadanía y de todos los trabajadores y trabajadoras a utilizar el euskera en las administraciones en todo momento. También ha defendido “establecer programas de euskaldunización y estabilización de todas las plantillas eventuales actuales para lograrlo”.
Son ganas de ponerle trabas a las cosas
Si queremos evitar que los… » ver todo el comentario
Tengo también un amigo informático, que fue a Alemania y aprendió alemán, ahora trabaja allí.
Que cosas más raras les pasan a mis amigos.
¿Si es tan bueno, porque quiere entrar en la enseñanza publica? Si quiere entrar y es tan bueno, sera inteligente, no le costara mucho aprender Euskera, en un año lo puede lograr si se dedica en cuerpo y alma.