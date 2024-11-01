edición general
ELA pide equiparar la exigencia del euskera y del castellano en el empleo público

El responsable de euskera de ELA, Pello Igeregi, ha trasladado al Parlamento Vasco la opinión del sindicato sobre los cambios en la Ley de Empleo Público. Igeregi ha reivindicado el derecho de toda la ciudadanía y de todos los trabajadores y trabajadoras a utilizar el euskera en las administraciones en todo momento. También ha defendido “establecer programas de euskaldunización y estabilización de todas las plantillas eventuales actuales para lograrlo”.

#3 vGeeSiz
Pues ya está, el día que les falten médicos, que busquen en Euskera xD

Son ganas de ponerle trabas a las cosas
Dragstat #4 Dragstat *
#3 con el envejecimiento brutal que se nos viene encima y la natalidad en 1, y bajando, van a tener que levantar la mano en muchos de estos empleos. Y suerte que los inmigrantes que llegan suelen hablar en castellano. Hay países europeos donde en ocasiones ya es mejor intentar entenderte en inglés con el médico.
Peka #9 Peka
#3 ¿Estas diciendo que hay que contratar medicos arabes, polacos, alemanes,... que no sepan castellano?
#1 pascuaI
Ah, ¿que no era así ya? Pues yo había leído que los castellanohablantes en "regiones" estaban asfixiadísimos, obligados a usar los dialectos de segundo orden hasta para pedir la hora.
#2 Ninethousand *
Y así debe ser. Cualquier funcionario público debe poder cumplir con los requisitos de su cargo, que son varios, incluído el no violar los derechos de la ciudadanía (quienes, en comunidades con lenguas cooficiales, tienen el derecho a ser atendidas en cualquiera de ellas). También entiendo que, incluso si un funcionario no trabaja de cara al público, entender ambas lenguas puede ser relevante a la hora de comunicarse con otros funcionarios, entre otros casos de uso.

Si queremos evitar que los…   » ver todo el comentario
Rogue #6 Rogue
Tengo un colega que vive en Euskadi y es un músico excepcional y enseña que te cagas, pero no puede optar a la enseñanza pública porque no tiene el nivel de euskera optimo.
Peka #8 Peka
#6 Tengo una amiga que es de Cantabria, estudio magisterio en castellano, vino a vivir aquí y se apunto al Euskaltegi, consiguió el EGA (C1) y ahora esta en la enseñanza publica.

Tengo también un amigo informático, que fue a Alemania y aprendió alemán, ahora trabaja allí.

Que cosas más raras les pasan a mis amigos.

¿Si es tan bueno, porque quiere entrar en la enseñanza publica? Si quiere entrar y es tan bueno, sera inteligente, no le costara mucho aprender Euskera, en un año lo puede lograr si se dedica en cuerpo y alma.
SegarroAmego #5 SegarroAmego
Endogamia de las buenas
Peka #7 Peka *
#5 ¿Los españoles sois endogámicos por tener un solo idioma? Aqui usamos 2 mínimo. Es curioso como los monolingues les molesta que seamos bilingues.
